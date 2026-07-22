«Киевстар» приступил к тестированию 5G-связи в Киеве

Киев стал четвертым городом, где абоненты «Киевстар» могут опробовать мобильную связь пятого поколения. Оператор запустил тестовую сеть 5G в рамках пилотного проекта, инициированного Министерством цифровой трансформации Украины.

В Киеве компания развернула тестовые зоны в Львове, Бородянке и Харькове. Столичная зона стала самой большой из всех, которые оператор развернул до сих пор в рамках пилотного проекта. Выбор города оператор объясняет высоким потреблением мобильного интернета, значительным количеством абонентов и распространенностью совместимых устройств. В частности, смартфоны с поддержкой 5G составляют в сети «Киевстар» почти 40%.

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Подготовка к тестированию в столице длилась более полугода. За это время оператор построил новые базовые станции, подготовил сетевую инфраструктуру и настроил оборудование. В результате покрытие охватило немало оживленных мест столицы — Софийскую площадь и Софийский собор, территорию Золотых ворот и Национальной оперы Украины, парк имени Тараса Шевченко, Владимирский собор, Ботанический сад имени А. В. Фомина, Музей истории города Киева, Майдан Независимости и Крещатик, Европейскую площадь, Парковую дорогу, Владимирскую горку и Пейзажную аллею.

Чтобы воспользоваться новой сетью, абоненту потребуется смартфон с поддержкой 5G и обновленным программным обеспечением. Также понадобится SIM-карта типа USIM — та же, что и для 4G. Кроме того, необходимо находиться в зоне покрытия. Тарификация при этом не меняется — оператор начисляет плату в соответствии с действующим тарифным планом.

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За всё время реализации пилотного проекта услугами связи пятого поколения уже воспользовались более 724 тысяч абонентов «Киевстар». Общий объём переданных данных превысил 755 ТБ. Скорость передачи данных зависит от загруженности сети. В среднем она составляет 600–700 Мбит/с, тогда как пиковые показатели достигают 1,5–1,7 Гбит/с.

Несмотря на запуск новых зон, основой мобильной связи в Украине по-прежнему остается 4G. «Киевстар» продолжает расширять и модернизировать сеть Long Term Evolution (LTE). Оператор увеличивает её пропускную способность и скорость передачи данных. В настоящее время высокоскоростной 4G доступен более чем 96% населения страны, а пиковая скорость в этой сети достигает 1 Гбит/с.