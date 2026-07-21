YouTube не будет монетизировать три типа контента, созданного с помощью ИИ

Платформа YouTube уточнила правила монетизации неоригинальных видео. В новой редакции появились три категории роликов, из-за которых канал могут исключить из партнерской программы YouTube Partner Program. Об этом пишет TechCrunch.

Документ не вводит новых ограничений в отношении материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он лишь более подробно разъясняет действующую политику. Видео, сгенерированные нейросетями, и в дальнейшем могут приносить доход, если в них присутствует оригинальная идея, целостный сюжет или авторский комментарий. Также их будут монетизировать за образовательную или развлекательную ценность.

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С помощью таких уточнений компания намерена сократить количество так называемых контент-ферм. Об этом на официальном канале Creator Insider рассказал руководитель отдела доверия и безопасности YouTube Мэтт Хелприн. По его словам, современные инструменты ИИ помогают создавать как качественные материалы, так и поток однотипных роликов практически без творческого вклада автора.

К первой категории YouTube отнес массовые однотипные ролики — шаблонные слайд-шоу и повторяющиеся сюжеты. Такие видео создаются с помощью ИИ, трехмерной графики (Computer-Generated Imagery, CGI) или готовых шаблонов, а различия между публикациями остаются минимальными. Под эти правила могут попасть даже учебные материалы, если они лишь пересказывают контент, уже распространенный на платформе.

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Вторая категория включает ролики, построенные на эмоциональных манипуляциях или шокирующих образах ради просмотров. В частности, это однотипные видео с животными, которые раз за разом оказываются в опасности. К этой же группе относятся бессвязные подборки тревожных сцен, сгенерированные нейросетями, и вымышленные сообщения о смерти известных людей или о стихийных бедствиях.

Третье ограничение касается искусственно созданных персонажей, выдающих себя за специалистов в области медицины, финансов, права или политики. Таким образом, платформа не будет монетизировать каналы с виртуальными «врачами», ставящими диагнозы, с ИИ-ведущими, дающими советы по инвестициям, или с цифровыми «юристами».

Проверке на YouTube будет подвергаться канал в целом — его основная тематика, самые популярные и свежие ролики, публикации с наибольшим временем просмотра, а также заголовки, обложки и описания. Если перечисленный контент составляет значительную долю канала, автор лишится возможности монетизации. При этом неважно, создавал ли он такие видео с помощью ИИ или без него.

В компании надеются, что новые правила сократят количество некачественных публикаций. При этом они должны сохранить привлекательность платформы для зрителей и рекламодателей. Уточнения вступили в силу 16 июля.

Ранее YouTube приступил к маркировке подобного контента. В мае 2026 года платформа ввела автоматическое обнаружение роликов со значительным количеством фотореалистичного ИИ-контента. Тогда же компания сделала существующие метки более заметными — как в обычных видео, так и в коротких YouTube Shorts.