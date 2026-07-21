SpaceX работает над вторым поколением компактного спутникового терминала Starlink Mini, который впервые сможет работать без внешнего источника питания. Технические характеристики устройства под внутренним обозначением mini2_prod1 привёл украинский инженер и известный инсайдер по оборудованию Starlink Олег Кутков.

По его данным, Starlink Mini 2 станет немного компактнее своего предшественника. Размеры внутренней антенной панели уменьшатся с 236 × 276 мм до 225 × 273 мм. В то же время изменения не ограничиваются габаритами — SpaceX переработала и саму фазированную антенную решетку. Если первый Starlink Mini использует 571 антенный элемент, то новой модели достаточно 549. Это скорее свидетельствует об оптимизации схемы, чем о простом сокращении количества оборудования.

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Несмотря на изменение конструкции антенны, аппаратная часть остаётся прежней. Терминал по-прежнему будет работать на фирменном однокристальном процессоре (SoC) Catapult. Терминал также сохраняет поддержку GPS и режим работы в движении, поэтому устройство, как и сегодняшняя модель, подойдёт для автомобилей, автофургонов, лодок и путешествий.

Главное же нововведение касается питания. Утечка свидетельствует о том, что Mini 2 получит встроенный четырехэлементный (4S) литиевый аккумулятор под управлением системы управления батареей (BMS) серии BQ40Z. Емкость пока неизвестна, а заряжаться устройство будет через USB-C Power Delivery с входным напряжением от 11 до 24 В.

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Автономность, однако, потребует определенных компромиссов. Средняя эквивалентная изотропно излучаемая мощность (EIRP) в новой модели составляет 27,4 дБВт против 27,57 дБВт у оригинального Mini. Значительно заметнее изменился другой показатель — рабочий цикл передачи снизился с 75% до всего 11%. Такое сокращение, скорее всего, ухудшит характеристики восходящего канала, особенно при длительной передаче данных.

Starlink Mini 2 is finally entering production, with a built-in battery now confirmed.



The current hardware revision is mini2_prod1.

The new terminal is slightly smaller than the original Starlink Mini. Its panel PCB measures 225 × 273 mm, compared with 236 × 276 mm for Mini 1.… pic.twitter.com/7qBtl5ZYR4 — Oleg Kutkov 🇺🇦 (@olegkutkov) July 19, 2026

Источник утечки объясняет это стремлением SpaceX уложиться в новый энергетический бюджет устройства. Другими словами, когда антенна питается от собственного аккумулятора, экономия энергии имеет большее значение, чем каждый дополнительный мегабит скорости.

Изменились и тепловые ограничения. Снижение производительности в Starlink Mini 2 начнётся при 95 и 99 °C вместо 79 и 83 °C в первом поколении, а сам аккумулятор отключатся при 80 °C. Такие изменения свидетельствуют о том, что компания рассчитывает на работу терминала в более суровых условиях без потери стабильности.

Первые признаки того, что SpaceX готовит Starlink Mini со встроенным аккумулятором, появились ещё в конце мая. Тогда исследователь Цзиньвей Чжао заметил в обновлении программного обеспечения Starlink строку «message DishBatteryStats», которая отвечает за считывание параметров батареи, в частности уровня заряда.

Информация о Starlink Mini 2 появилась всего через несколько дней после того, как SpaceX представила терминал Starlink V5 — более компактный, лёгкий и значительно более экономичный, чем его предшественник. Пока что комплект продаётся только в США, а международные продажи начнутся позже.