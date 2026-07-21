SpaceX обнародовала технические характеристики спутников нового поколения Starlink V3, посвятив им отдельную страницу на своём сайте.

Главное изменение касается производительности. Пропускная способность одного спутника увеличится примерно в десять раз по сравнению со Starlink V2 и достигнет 1 Тбит/с на загрузку данных. Еще больший прирост компания обещает в обратном направлении. Скорость передачи данных от пользователей вырастет до 160 Гбит/с — примерно в 22 раза.

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Не менее заметно увеличится и количество лучей связи. Каждый спутник получит по 2048 лучей для передачи и приёма вместо 192 и 144 соответственно у предшественников. Добиться этого удалось благодаря новым фазированным антенным решеткам и собственным чипам SpaceX. Таким образом, обновленные модемы будут обрабатывать примерно в 64 раза больше трафика на один чип и динамически распределять ресурсы сети между абонентами.

Особое внимание компания уделила межспутниковому обмену данными. Каждый Starlink V3 будет оснащен шестью лазерными линиями связи со скоростью по 400 Гбит/с. Такие каналы сформируют глобальную сеть передачи информации прямо на орбите. Кроме того, аппараты будут оснащены четырьмя многодиапазонными радиочастотными антеннами, а пропускная способность каналов к наземной инфраструктуре увеличится более чем в восемь раз — до 1,2 Тбит/с.

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Обновление коснулось и энергообеспечения. Солнечные панели нового поколения будут вырабатывать в два раза больше энергии, а их конструкция была оптимизирована таким образом, чтобы снизить сопротивление атмосферы на низкой орбите. По расчётам SpaceX, один запуск Starship со спутниками Starlink V3 увеличит суммарную ёмкость сети примерно в 20 раз по сравнению с запуском Falcon 9 с аппаратами Starlink V2.

Наработки Starlink V3 в дальнейшем лягут в основу спутников Starlink Mobile Gen 2. Они будут обеспечивать скорость на уровне LTE для обычных смартфонов — без каких-либо доработок или дополнительного оборудования.

Обнародование характеристик совпало с расширением орбитальных планов компании. Ранее SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) за разрешением на создание группировки Starlink третьего поколения (Gen3). Она будет насчитывать до 100 тысяч аппаратов — почти в десять раз больше, чем нынешний флот.