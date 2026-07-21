SpaceX обнародовала технические характеристики спутников Starlink V3

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Starlink V3

SpaceX обнародовала технические характеристики спутников нового поколения Starlink V3, посвятив им отдельную страницу на своём сайте.

Главное изменение касается производительности. Пропускная способность одного спутника увеличится примерно в десять раз по сравнению со Starlink V2 и достигнет 1 Тбит/с на загрузку данных. Еще больший прирост компания обещает в обратном направлении. Скорость передачи данных от пользователей вырастет до 160 Гбит/с — примерно в 22 раза.

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Не менее заметно увеличится и количество лучей связи. Каждый спутник получит по 2048 лучей для передачи и приёма вместо 192 и 144 соответственно у предшественников. Добиться этого удалось благодаря новым фазированным антенным решеткам и собственным чипам SpaceX. Таким образом, обновленные модемы будут обрабатывать примерно в 64 раза больше трафика на один чип и динамически распределять ресурсы сети между абонентами.

Starlink V3 отримає шість лазерних ліній зв'язку

Особое внимание компания уделила межспутниковому обмену данными. Каждый Starlink V3 будет оснащен шестью лазерными линиями связи со скоростью по 400 Гбит/с. Такие каналы сформируют глобальную сеть передачи информации прямо на орбите. Кроме того, аппараты будут оснащены четырьмя многодиапазонными радиочастотными антеннами, а пропускная способность каналов к наземной инфраструктуре увеличится более чем в восемь раз — до 1,2 Тбит/с.

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Обновление коснулось и энергообеспечения. Солнечные панели нового поколения будут вырабатывать в два раза больше энергии, а их конструкция была оптимизирована таким образом, чтобы снизить сопротивление атмосферы на низкой орбите. По расчётам SpaceX, один запуск Starship со спутниками Starlink V3 увеличит суммарную ёмкость сети примерно в 20 раз по сравнению с запуском Falcon 9 с аппаратами Starlink V2.

Наработки Starlink V3 в дальнейшем лягут в основу спутников Starlink Mobile Gen 2. Они будут обеспечивать скорость на уровне LTE для обычных смартфонов — без каких-либо доработок или дополнительного оборудования.

Обнародование характеристик совпало с расширением орбитальных планов компании. Ранее SpaceX обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) за разрешением на создание группировки Starlink третьего поколения (Gen3). Она будет насчитывать до 100 тысяч аппаратов — почти в десять раз больше, чем нынешний флот.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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