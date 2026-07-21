Соцсеть X выпустила приложение для Android, переписанное с нуля

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Соцмережа X
Фото: NurPhoto / Getty Images

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, обновила мобильное приложение для Android. Разработчики создали его с нуля, а не дорабатывали предыдущую версию. Обновление можно скачать уже с понедельника, пишет TechCrunch.

О намерении переработать версию для Android компания объявила примерно год назад. Тогда приложение заметно отставало от клиента для iOS как по скорости, так и по набору функций. Иногда дело доходило до того, что приложение не открывало посты по прямым ссылкам.

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В августе прошлого года руководитель продуктового направления X Никита Бир рассказал, что компания привлекла к работе сильных Android-разработчиков. Сам процесс он назвал одним из крупнейших инженерных проектов в истории компании. По его словам, обновленный клиент работает быстрее, плавнее и стабильнее. Главное же — он позволяет внедрять новые функции значительно оперативнее.

Такая спешка имеет своё объяснение. В последние месяцы X заметно расширяет перечень сервисов. В частности, компания запустила платежный инструмент X Money и мессенджер XChat, который в апреле получил сквозное шифрование и интеграцию с Grok. Каждый из этих сервисов работает как отдельное приложение.

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Несмотря на преимущества новой версии, работа над ней ещё не завершена. Разработчикам ещё предстоит ускорить работу приложения на старых смартфонах и восстановить поддержку Spaces — аудиокомнат платформы. Впоследствии должны появиться и новые инструменты. Среди них — встроенный видеоредактор, видеореакции на посты, кэштеги для биржевых тикеров и собственные ленты с настройками.

Обновление может расширить аудиторию, прежде всего в регионах, где Android доминирует на рынке смартфонов. Чтобы перейти на новую версию, существующим пользователям достаточно обновить приложение через Google Play.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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