Латвия с 2027 года рискует остаться без платного эфирного цифрового телевидения

Латвийская телекоммуникационная и технологическая компания SIA Tet с 1 января 2027 года прекратит предоставление услуги платного эфирного телевидения. До конца 2026 года сервис будет работать в обычном режиме, а в дальнейшем абонентам придётся искать другой способ просмотра телеканалов. Об этом сообщает TVnews.by со ссылкой на Press.lv.

Формальным основанием для этого послужило то, что у оператора истекает срок действия права на предоставление данной услуги. Таким образом, с начала 2027 года Tet больше не будет обеспечивать платное эфирное вещание. До 31 декабря 2026 года услуга останется доступной в полном объеме и без изменений.

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Генеральный директор Tet Улдис Татарчук напомнил, что компания на протяжении многих лет предоставляла услуги платного эфирного телевидения. Однако изменения на телевизионном рынке, новые привычки зрителей и условия конкурса побудили оператора отказаться от участия в новом тендере.

Теперь, по словам Татарчука, главная задача компании — максимально просто перевести абонентов на другие телевизионные сервисы Tet. Каждый клиент получит индивидуальную поддержку. Компания уже постепенно информирует пользователей о предстоящих изменениях и предлагает им подходящую альтернативу.

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В то же время в Tet признают, что для части клиентов платное эфирное телевидение по-прежнему остается важной услугой. Речь идет прежде всего о регионах, где отсутствует стабильный широкополосный интернет. Поэтому ситуация каждого абонента будет рассматриваться индивидуально — с учетом вариантов подключения, доступных по конкретному адресу.

Несмотря на такие исключения, общая тенденция остается неизменной. Татарчук отметил, что спрос на платное эфирное телевидение с каждым годом снижается, в то время как цифровые платформы с более широкими возможностями стремительно набирают популярность.

Именно поэтому Tet будет вкладывать средства в решения с долгосрочным потенциалом развития. Такие решения соответствуют современным привычкам зрителей — это, прежде всего, просмотр телепрограмм через Интернет, мобильные приложения и сервисы видео по запросу. Эти услуги позволяют смотреть каналы на разных устройствах, пользоваться архивом передач, библиотеками фильмов и сериалов, а также другими дополнительными функциями.

Сама же услуга в свое время появилась в рамках государственного проекта перехода от аналогового вещания к цифровому. По итогам конкурса, объявленного Министерством связи в конце 2008 года, победила компания Lattelecom — нынешняя Tet. В 2009 году она приступила к внедрению цифрового вещания с использованием технологии сжатия MPEG-4.

Летом 2009 года на рынке появился сервис Lattelecom virszemes TV, а уже в 2010 году переход на цифровое телевидение завершился на всей территории Латвии. С 1 января 2014 года бесплатное эфирное телевидение обеспечивает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), тогда как Tet предоставлял только платный пакет каналов.

Положение эфирного вещания ослабила и реорганизация частотного спектра. В 2022 году диапазон 700 МГц был передан для нужд мобильной связи. Из-за этого пропускная способность эфирной телесети сократилась, а вместе с ней уменьшилось и количество доступных телеканалов.

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Показательным стал и последний конкурс. Тендер Министерства транспорта на предоставление услуг платного эфирного телевидения до 2030 года завершился безрезультатно — ни одна компания, в том числе и Tet, не подала заявку. Причиной в компании называют действующую методику расчета тарифов, которая не соответствует рыночной ситуации. В таких условиях предоставлять услугу экономически невыгодно.