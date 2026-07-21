«Киевстар» разрабатывает решения для частных клиник и изучает выход на рынок страхования

«Киевстар» инвестирует в цифровое здравоохранение, поскольку ожидает стремительного увеличения этого сегмента в ближайшие годы. Об этом президент и генеральный директор оператора Александр Комаров рассказал в подкасте на YouTube-канале «Закрыл раунд».

По словам Комарова, этот рынок значительно вырастет, а его реальную емкость пока никто до конца не понимает. Именно поэтому крупнейший украинский оператор связи приобрел сервисы Helsi и Tabletki.ua.

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Руководитель компании предполагает, что значительную долю рынка цифрового здравоохранения займут крупные международные игроки. В то же время, по его словам, остается «последняя миля», которая находится внутри самой страны, — и именно на неё рассчитывает оператор.

Комаров также прогнозирует реформу медицинской отрасли в Украине. Речь идет о переходе к модели, в которой государственная, частная и страховая медицина будут формировать единый клиентский путь, а роль частного сектора будет постепенно расти.

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Поэтому «Киевстар» ставит приоритетом увеличение своей доли именно в частных клиниках. Комаров признал, что в муниципальных учреждениях компания занимает прочные позиции, тогда как в частном сегменте её присутствие пока незначительно.

Чтобы изменить эту ситуацию, оператор разрабатывает новый продукт на основе принципов Helsi, но с функциональностью системы планирования ресурсов предприятия (ERP). Такой инструмент должен удовлетворить более широкие потребности частных медицинских учреждений.

Среди прочих задач Комаров назвал расширение аудитории Helsi. В частности, около 70 % новых пользователей оформляют платную подписку в рамках программы «Суперсила» от «Киевстара».

В ближайшее время оператор планирует запустить «Суперсилу» для сервиса такси Uklon. Что именно она будет включать в себя, в компании пока не раскрывают. Еще одним потенциальным направлением развития в «Киевстаре» рассматривают страховой бизнес, однако конкретных деталей по нему пока нет.

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Напомним, в этом году оператор планирует запустить пилотные проекты по созданию совместных продуктов Helsi и Tabletki.ua. В дальнейшем к интеграции должен присоединиться Uklon — сервис вызова такси и доставки, который «Киевстар» приобрел в начале 2025 года.

Медицинская информационная система Helsi по итогам первого квартала 2026 года насчитывала 87 тыс. подписчиков платной модели против 57 тыс. на конец 2025 года. Ее выручка выросла до 93 млн грн по сравнению с 68 млн грн за первый квартал 2025 года. Пользователи сервиса имеют доступ к 1,7 тыс. государственных и частных клиник и почти 41 тыс. медицинских работников.

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В свою очередь, Tabletki.ua, который оператор приобрел в этом году за $160 млн, за февраль-март 2026 года получил выручку в размере 233,9 млн грн, или $5,3 млн. Показатель EBITDA составил 195,8 млн грн, или $4,5 млн. Валовая стоимость товаров (GMV) по заказам через платформу достигла 11,2 млрд грн, а общее количество заказов — 30,6 млн.