Франция обязала интернет-провайдеров ограничить доступ к Polymarket

Французские интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к платформе прогнозных рынков Polymarket. Такое предписание выдало Национальное агентство по азартным играм (ANJ) — независимый регулятор, лицензирующий рынок ставок.

Нынешняя блокировка является продолжением курса, который ANJ избрала ещё в ноябре 2024 года. Тогда ведомство запретило финансовые операции французских пользователей на Polymarket.

- Реклама -

Однако ограничения на доступ не привели к желаемому результату. По наблюдениям регулятора, популярность платформы в стране только росла, поскольку посетители находили способы обойти запрет. Так, в июне с французских IP-адресов было зафиксировано 578 751 посещение, из них 205 057 — уникальных.

Именно поэтому ANJ решила принять более жесткие меры и отнесла Polymarket к числу нелегальных ресурсов для азартных игр. Новый пакет мер также предусматривает штрафы в размере до 100 тысяч евро за рекламу нелицензированных сайтов, предлагающих делать ставки.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По аналогичному пути идут и другие страны. В частности, власти соседней Испании распорядились заблокировать доступ к Polymarket и Kalshi на время проверки на предмет возможных нарушений законодательства об азартных играх. В США штат Миннесота принял закон, запрещающий работу прогнозных рынков. Еще в нескольких штатах против обеих компаний поданы судебные иски.