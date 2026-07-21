Франция обязала интернет-провайдеров ограничить доступ к Polymarket

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Polymarket
Фото: Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Французские интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к платформе прогнозных рынков Polymarket. Такое предписание выдало Национальное агентство по азартным играм (ANJ) — независимый регулятор, лицензирующий рынок ставок.

Нынешняя блокировка является продолжением курса, который ANJ избрала ещё в ноябре 2024 года. Тогда ведомство запретило финансовые операции французских пользователей на Polymarket.

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Однако ограничения на доступ не привели к желаемому результату. По наблюдениям регулятора, популярность платформы в стране только росла, поскольку посетители находили способы обойти запрет. Так, в июне с французских IP-адресов было зафиксировано 578 751 посещение, из них 205 057 — уникальных.

Именно поэтому ANJ решила принять более жесткие меры и отнесла Polymarket к числу нелегальных ресурсов для азартных игр. Новый пакет мер также предусматривает штрафы в размере до 100 тысяч евро за рекламу нелицензированных сайтов, предлагающих делать ставки.

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По аналогичному пути идут и другие страны. В частности, власти соседней Испании распорядились заблокировать доступ к Polymarket и Kalshi на время проверки на предмет возможных нарушений законодательства об азартных играх. В США штат Миннесота принял закон, запрещающий работу прогнозных рынков. Еще в нескольких штатах против обеих компаний поданы судебные иски.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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