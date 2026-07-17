В Индии представили спутниковый телефон за 1400 долларов

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Супутниковий телефон BSNL

Государственный оператор Индии Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) представил спутниковый телефон стоимостью 1400 долларов. Устройство предназначено для использования в местностях, где отсутствует покрытие сотовой связи, в частности в горных районах, лесах, морских акваториях и зонах стихийных бедствий, пишет The Indian Express.

В отличие от обычного смартфона, новый аппарат подключается напрямую к спутникам, а не к базовым станциям операторов. Благодаря этому связь сохраняется даже там, где мобильная инфраструктура отсутствует или повреждена.

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Телефон BSNL разработала совместно с британской компанией Inmarsat, которая управляет группировкой из 11 геостационарных телекоммуникационных спутников. Во время звонка устройство передает сигнал на спутник, а тот направляет его на наземную станцию, подключенную к телекоммуникационной сети.

По данным оператора, устройство поддерживает спутниковые голосовые звонки за пределами зоны покрытия мобильной сети и оснащено кнопкой SOS для экстренных ситуаций. Производитель также отмечает высокую автономность устройства и защищенный корпус.

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Основными пользователями новинки должны стать военные и силовые структуры, спасательные службы, а также работники морской отрасли, горнодобывающих и промышленных предприятий. Кроме того, телефон рассчитан на путешественников и участников экспедиций, работающих в труднодоступных районах.

Стоит отметить, что приобрести и использовать такое устройство в Индии можно только после получения специального разрешения Министерства телекоммуникаций (Department of Telecommunications, DoT). Использование спутникового телефона без соответствующей лицензии может повлечь за собой юридическую ответственность.

Ранее нестандартный подход к мобильным устройствам продемонстрировали и в Китае, где компания StepFun представила смартфон StepX Neo. В нём привычные приложения заменил ИИ-агент, способный самостоятельно доводить многоэтапные задачи до конца.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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