Украине следует сохранить 2G на время полномасштабной войны — НКЭК

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) считает преждевременным отключение сетей второго поколения (2G) в Украине. Такой вывод регулятор привёл в аналитическом обзоре, посвящённом технологиям VoLTE и VoWiFi. Документ охватывает мировые тенденции, европейский опыт и национальные особенности.

Свою позицию в комиссии объясняют тем, что полномасштабное вторжение России до сих пор продолжается. В таких условиях государство должно гарантировать максимально широкое покрытие мобильной связью для всех категорий населения и бесперебойный доступ к экстренным службам. Именно поэтому 2G до сих пор играет важную роль, ведь обеспечивает наиболее устойчивое покрытие даже тогда, когда телекоммуникационная инфраструктура повреждена.

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Иначе регулятор оценивает перспективы сетей третьего поколения (3G). В условиях ограниченного радиочастотного ресурса перераспределение спектра от 3G в пользу сетей четвертого поколения (4G/LTE) в комиссии считают целесообразным. Такой шаг позволяет увеличить пропускную способность сетей, повысить скорость передачи данных и улучшить качество электронных коммуникационных услуг.

В то же время в НКЭК обращают внимание на европейский опыт. В странах ЕС отключение сетей 2G и 3G происходит быстрее, чем формируется полноценная экосистема VoLTE-роуминга. Это напрямую затрагивает украинских абонентов, находящихся за рубежом.

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Несмотря на это, регулятор поддерживает развитие мобильных технологий и переход абонентов на VoLTE и 4G. В частности, комиссия планирует проводить информационно-разъяснительную работу о преимуществах VoLTE. Кроме того, регулятор будет отслеживать распространение технологии по количеству пользователей и совместимых терминалов.

В аналитическом обзоре также приводится ряд системных проблем, выявленных в ходе отключения сетей 2G и 3G в Европе. Так, во многих странах абоненты пользовались устаревшими смартфонами без поддержки VoLTE и VoWiFi. По оценкам 2023 года, около 70 % мирового парка Android-устройств не соответствовали этому требованию. Еще одним препятствием стало отсутствие необходимых соглашений между операторами.

«Даже технически готовое устройство не сможет совершить VoLTE-звонок в роуминге, если между домашним и принимающим оператором отсутствует соответствующее соглашение», — говорится в материале.

К другим примерам в НКЭК относят архитектуру роуминга. Большинство операторов использует упрощенную модель S8 Home Routing (S8HR), поэтому абоненты, находящиеся в роуминге, не имеют полноценного доступа к местным службам экстренной помощи.

Ситуация в Украине выглядит более сдержанно. По данным операторов мобильной связи по состоянию на май 2026 года, около 79 % абонентов уже имеют LTE-совместимые терминалы. Однако значительная часть тех, чьи устройства технически поддерживают VoLTE, по-прежнему звонит с помощью устаревших технологий.

«Это свидетельствует о наличии не только технологического, но и активационного барьера: вопросы настроек сети оператора, конфигурации оконечного оборудования и осведомленности абонентов представляют собой отдельную регуляторную задачу», — отметили в НКЭК.

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Регулятор подчеркивает, что отключение сетей 2G и 3G в Европе напрямую затрагивает украинцев, находящихся в роуминге. Речь идет о Франции, Испании, Швеции, Исландии и других странах ЕС и Европейской экономической зоны. Абонент с устаревшим телефоном, SIM-картой или устройством, не настроенным для работы с VoLTE, может вообще лишиться возможности звонить, в том числе вызывать экстренные службы.

С учетом этого комиссия сосредоточится на расширении перечня поддерживаемых устройств и на преодолении барьера активации VoLTE. Речь идет о переходе абонентов с режима CSFB на VoLTE посредством настройки сетей операторов и информирования самих абонентов.

Кроме того, НКЭК планирует развивать взаимодействие между операторами, в частности с операторами стран ЕС. В то же время регулятор будет готовиться к внедрению технологии Voice over New Radio (VoNR) в контексте предстоящего развертывания 5G в Украине.

«Для Украины важной задачей ближайших лет становится развитие межоператорского взаимодействия в рамках IMS и подготовка к 5G. Текущее развитие VoLTE и VoWiFi — это не отдельный этап, а основа голосовой связи в сетях пятого поколения», — говорится в аналитическом обзоре НКЭК.

Напомним, что оператор мобильной связи ООО «Лайфселл» (ТМ lifecell) входит в группу компаний DVL (Датагруп-Volia-lifecell). С 2 июля 2026 года он прекратил работу сети 3G в Тернополе и по всей Тернопольской области и перевел регион на 4G/LTE.

Еще ранее, в мае, «Киевстар» сообщал о планах с 18 августа этого года отключить 3G в ряде населенных пунктов нескольких областей. Частоты этого диапазона оператор перераспределит в пользу 4G. Тогда в компании уточнили, что 4G полностью заменит 3G в Днепропетровской области — в Кривом Роге и Криворожском районе. Изменения коснутся и Ивано-Франковской области — Городенки, Долины, Снятина, Верховинского, Ивано-Франковского и Калушского районов. Наконец, изменения коснутся Хмельницкой области — Дунаевцы, Красилов, Нетишин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, а также Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский районы.

По данным НКЭК, тройку лидеров по доходам от телекоммуникационных услуг за январь–март 2026 года с значительным отрывом составили мобильные операторы. Речь идет о «Киевстаре» — 12,08 млрд грн, ЧАО «ВФ Украина» (ТМ «Vodafone-Украина») — 6,69 млрд грн и lifecell — 4,18 млрд грн.

Добавим, что Кабинет министров определил датой окончательного отключения 3G в Украине 31 декабря 2030 года. Частоты, ранее использовавшиеся для технологии IMT-2000 (3G), планируется перераспределить для современных стандартов, в частности IMT-2020 (5G).