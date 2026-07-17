Starlink будет установлен на более чем 1000 самолетов авиакомпаний группы Indigo Partners

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Frontier Airlines

Американский лоукостер Frontier Airlines оборудует свой флот спутниковым интернетом Starlink от SpaceX. Проект охватит также другие авиакомпании из инвестиционного портфеля Indigo Partners, так что в целом высокоскоростной доступ к сети получат более 1000 самолетов.

Первый самолет Frontier Airlines, оснащенный системой Starlink, должен начать полеты в начале 2027 года. Таким образом, перевозчик станет первой авиакомпанией США, которая предложит пассажирам спутниковый интернет через новую систему, непосредственно управляемую SpaceX.

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Помимо Frontier Airlines, спутниковую связь получат также самолеты Wizz Air (Европа), Volaris (Мексика), JetSMART (Южная Америка) и Cebu Pacific (Филиппины). Все эти перевозчики входят в группу Indigo Partners.

Управляющий партнер Indigo Partners Билл Франке отметил, что внедрение Starlink обеспечит пассажирам надежный высокоскоростной интернет. При этом это повысит качество обслуживания на рейсах всех авиакомпаний группы.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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