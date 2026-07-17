Starlink будет установлен на более чем 1000 самолетов авиакомпаний группы Indigo Partners

Американский лоукостер Frontier Airlines оборудует свой флот спутниковым интернетом Starlink от SpaceX. Проект охватит также другие авиакомпании из инвестиционного портфеля Indigo Partners, так что в целом высокоскоростной доступ к сети получат более 1000 самолетов.
Первый самолет Frontier Airlines, оснащенный системой Starlink, должен начать полеты в начале 2027 года. Таким образом, перевозчик станет первой авиакомпанией США, которая предложит пассажирам спутниковый интернет через новую систему, непосредственно управляемую SpaceX.
Помимо Frontier Airlines, спутниковую связь получат также самолеты Wizz Air (Европа), Volaris (Мексика), JetSMART (Южная Америка) и Cebu Pacific (Филиппины). Все эти перевозчики входят в группу Indigo Partners.
Управляющий партнер Indigo Partners Билл Франке отметил, что внедрение Starlink обеспечит пассажирам надежный высокоскоростной интернет. При этом это повысит качество обслуживания на рейсах всех авиакомпаний группы.