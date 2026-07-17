Новозеландский стартап испытал на орбите систему ориентации спутника без топлива

Компания Zenno Astronautics из Новой Зеландии провела первое орбитальное испытание системы управления ориентацией спутника, работающей без топлива. Вместо реактивного двигателя устройство создает вращательный момент и изменяет положение аппарата благодаря взаимодействию сверхпроводящих магнитов с магнитным полем Земли. Об этом сообщает Space.com.

Система под названием Supertorquer была протестирована на спутнике Mira компании Impulse Space. Аппарат был выведен на орбиту в ноябре 2025 года в рамках совместной миссии с SpaceX, в ходе которой в космос были доставлены несколько полезных нагрузок. По данным Zenno, в ходе испытаний устройство успешно изменило ориентацию спутника по команде и подтвердило работоспособность технологии.

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В отличие от традиционных спутниковых двигателей, Supertorquer не требует запаса топлива. Вместо этого он питается электроэнергией от солнечных батарей. Эта энергия поступает в сверхпроводящие катушки, которые создают управляемое магнитное поле. Взаимодействуя с магнитным полем Земли, именно оно и изменяет положение аппарата в пространстве.

Сверхпроводники требуют очень низкой температуры. На Земле для этого обычно используют криогенные жидкости, однако в космосе такой подход непрактичен. Поэтому инженеры Zenno разработали собственную систему охлаждения с тепловым насосом и многослойной теплоизоляцией. Она поддерживает температуру катушек на уровне около −196 °C, а её максимальное энергопотребление не превышает 48 ватт.

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Основатель и генеральный директор Zenno Astronautics Макс Аршавский отметил, что в космосе солнечной энергии более чем достаточно. Именно поэтому магнитная система обеспечивает движение без расхода топлива. По его словам, несколько сверхпроводящих магнитов, расположенных по разным осям, управляют направлением создаваемого поля, а значит, и ориентацией аппарата.

В дальнейшем компания рассчитывает расширить применение этой технологии. Среди возможных направлений развития — системы сближения и стыковки космических аппаратов. Также в Zenno не исключают возможности применения магнитных систем для полётов к Луне и Марсу с питанием исключительно от Солнца. Кроме того, сверхпроводящие магниты могут в будущем создавать магнитные экраны для защиты от космической радиации. Впрочем, эти идеи пока остаются на уровне концепции.