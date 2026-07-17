Китайские компании разрабатывают открытый стандарт оптических соединений для ИИ-серверов

Huawei, Baidu и ещё почти два десятка китайских компаний и организаций заключили первое в стране отраслевое соглашение NPO MSA (Multi-Source Agreement). В рамках этого соглашения участники разработают открытый стандарт с едиными техническими требованиями к технологии Near-Packaged Optics (NPO). Как сообщает TrendForce, речь идет о новом поколении высокоскоростных оптических соединений для кластеров искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Технология NPO предполагает, что оптический модуль размещается как можно ближе к вычислительному или сетевому чипу на печатной плате. По сравнению с традиционными съемными модулями такое решение существенно сокращает длину электрических соединений, а значит, снижает энергопотребление и потери сигнала. В то же время, в отличие от полностью интегрированной архитектуры Co-Packaged Optics (CPO), оптический модуль и процессор здесь остаются отдельными устройствами. Благодаря этому упрощается обслуживание, замена компонентов и использование оборудования разных производителей.

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Интерес к NPO стремительно растет из-за увеличения нагрузки на инфраструктуру, необходимую для обучения и работы крупных языковых моделей. В частности, Alibaba и Tencent уже называют эту архитектуру одним из приоритетных направлений развития. Обе компании продвигают её стандартизацию через Open Data Center Committee (ODCC). Подобные открытые инициативы развивают также Meta и Microsoft, а Amazon работает над собственными решениями на базе NPO совместно с STMicroelectronics.

В Huawei заявляют, что первое китайское соглашение NPO MSA должно ускорить разработку критически важных технологий высокоскоростных оптических соединений. Оно также призвано сформировать открытую систему стандартизации и подготовить почву для массового внедрения таких решений. Согласно дорожной карте проекта, первая версия технической спецификации будет опубликована в третьем квартале 2026 года. После этого участники проведут совместную адаптацию оборудования и комплексные испытания. К первой половине 2027 года консорциум рассчитывает расширить круг участников и перейти к широкому коммерческому внедрению.

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Появление собственной системы открытых стандартов для NPO стало очередным шагом Китая на пути к формированию независимой экосистемы компонентов для высокопроизводительных вычислений. Поскольку вычислительные кластеры для ИИ постоянно растут, именно сети с высокой пропускной способностью, низкими задержками и умеренным энергопотреблением становятся одним из ключевых элементов современной инфраструктуры.

Помимо Huawei и Baidu, к проекту присоединились научно-исследовательский институт China Mobile, JD Cloud, ZTE Software, H3C, Accelink, Ligent, Luxshare Technology, Китайский институт стандартизации электроники, а также ряд производителей компонентов и научных организаций.

Ранее на выставке MWC Shanghai 2026 компания Huawei представила технологию GigaUplink, которая в пять раз ускоряет восходящий канал мобильных сетей.