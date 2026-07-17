Fastweb+Vodafone и SpaceX начали тестировать Starlink Mobile в Италии

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Fastweb+Vodafone та Starlink

Итальянский оператор Fastweb+Vodafone совместно с SpaceX запускает в Италии пилотный проект Starlink Mobile. Благодаря ему владельцы обычных смартфонов с поддержкой 4G смогут подключаться к спутниковой связи там, где отсутствует покрытие наземных мобильных сетей. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Первым полигоном для испытаний станут Апеннины в центральной части страны. Именно здесь сложный горный рельеф и низкая плотность населения делают строительство традиционной инфраструктуры связи чрезмерно дорогостоящим. Поэтому, если тестирование окажется успешным, оператор планирует распространить услугу и на другие труднодоступные районы Италии.

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В основе решения лежит технология Direct to Cell. Ее суть заключается в том, что спутники Starlink на низкой околоземной орбите работают как базовые станции сотовой связи, передавая сигнал непосредственно на обычные телефоны с высоты около 360 километров. Благодаря этому пользователям не придется покупать специальные смартфоны, менять SIM-карту или устанавливать дополнительное оборудование.

Переход со стандартной сети на спутниковую будет происходить автоматически, как только исчезнет наземный сигнал. На первом этапе абоненты смогут обмениваться сообщениями, в том числе SMS и MMS, а также пользоваться интернет-сервисами и приложениями, например WhatsApp и Google Maps.

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В то же время эта технология пока не поддерживает обычные голосовые звонки, в частности вызовы экстренных служб через спутник. Поэтому в отдалённых районах пользователям, как и раньше, придётся полагаться на наземное покрытие или специализированные спутниковые телефоны для голосовой связи.

Италия присоединяется к числу стран, тестирующих спутниковую связь для обычных смартфонов. Ранее мы сообщали, что первой в Евросоюзе технологию Starlink Direct to Cell запустила Испания.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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