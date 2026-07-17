Fastweb+Vodafone и SpaceX начали тестировать Starlink Mobile в Италии

Итальянский оператор Fastweb+Vodafone совместно с SpaceX запускает в Италии пилотный проект Starlink Mobile. Благодаря ему владельцы обычных смартфонов с поддержкой 4G смогут подключаться к спутниковой связи там, где отсутствует покрытие наземных мобильных сетей. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Первым полигоном для испытаний станут Апеннины в центральной части страны. Именно здесь сложный горный рельеф и низкая плотность населения делают строительство традиционной инфраструктуры связи чрезмерно дорогостоящим. Поэтому, если тестирование окажется успешным, оператор планирует распространить услугу и на другие труднодоступные районы Италии.

- Реклама -

В основе решения лежит технология Direct to Cell. Ее суть заключается в том, что спутники Starlink на низкой околоземной орбите работают как базовые станции сотовой связи, передавая сигнал непосредственно на обычные телефоны с высоты около 360 километров. Благодаря этому пользователям не придется покупать специальные смартфоны, менять SIM-карту или устанавливать дополнительное оборудование.

Starlink Mobile will be available in Italy with @FASTWEB. The service will keep customers connected via apps and text messaging in remote areas without signal 🛰️📱 https://t.co/1KJjCXBmtW — Starlink (@Starlink) July 16, 2026

Переход со стандартной сети на спутниковую будет происходить автоматически, как только исчезнет наземный сигнал. На первом этапе абоненты смогут обмениваться сообщениями, в том числе SMS и MMS, а также пользоваться интернет-сервисами и приложениями, например WhatsApp и Google Maps.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В то же время эта технология пока не поддерживает обычные голосовые звонки, в частности вызовы экстренных служб через спутник. Поэтому в отдалённых районах пользователям, как и раньше, придётся полагаться на наземное покрытие или специализированные спутниковые телефоны для голосовой связи.

Италия присоединяется к числу стран, тестирующих спутниковую связь для обычных смартфонов. Ранее мы сообщали, что первой в Евросоюзе технологию Starlink Direct to Cell запустила Испания.