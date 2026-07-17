Экологи требуют от FCC прекратить лицензирование орбитальных центров обработки данных

Коалиция экологических и научных организаций призвала Федеральную комиссию по связи США (Federal Communications Commission, FCC) приостановить рассмотрение заявок на создание орбитальных центров обработки данных до проведения комплексной экологической оценки. Соответствующее обращение 8 июля подала некоммерческая юридическая организация Earthjustice, специализирующаяся на экологическом праве. Об этом сообщает SpaceNews.

Коалиция просит FCC подготовить программное заявление о воздействии на окружающую среду (Programmatic Environmental Impact Statement, PEIS) для проектов орбитальных центров обработки данных. Такое требование вытекает из Национального закона об экологической политике США (National Environmental Policy Act, NEPA), принятого в 1969 году. Этот закон обязывает федеральные ведомства оценивать возможные экологические последствия своих решений.

- Реклама -

В обращении подчеркивается, что оценка PEIS должна учитывать совокупное воздействие сразу нескольких проектов. Все они предусматривают размещение на орбите большого количества спутников с вычислительными системами. Поэтому организации предлагают изучить возможное воздействие таких группировок на озоновый слой, качество ночного неба и химический состав стратосферы.

В коалицию вошли организация Public Employees for Environmental Responsibility, сеть экологических групп Environment America и DarkSky International. Последняя выступает против светового загрязнения и отстаивает возможность наблюдать за звёздным небом.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Сами проекты орбитальных центров обработки данных предусматривают размещение вычислительных мощностей непосредственно в космосе. Их разработчики убеждены, что перенос части инфраструктуры за пределы Земли способен снизить нагрузку на наземные центры обработки данных. Последние требуют больших объемов электроэнергии, воды и площадей, в то время как спрос на вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта становится все больше.

В то же время экологические организации отмечают, что масштаб таких проектов значительно превышает предыдущие спутниковые группировки. В частности, SpaceX подала заявку на создание до миллиона орбитальных дата-центров. Еще почти 260 тысяч спутников в совокупности предусматривают проекты компаний Orbital, Starcloud, Blue Origin и Cowboy Space.

Представители Earthjustice напоминают, что ранее организация уже обращалась в FCC по поводу отдельных заявок на создание крупных спутниковых группировок, в частности Starlink компании SpaceX. Однако требование провести единый комплексный анализ для всех орбитальных дата-центров выдвинуто впервые.

Старший юрист Earthjustice Ян Хасселман заявил, что FCC обязана рассмотреть обращение и ответить в разумные сроки. По его словам, если комиссия начнет выдавать лицензии без соблюдения требований экологического законодательства, дело может перейти в судебную плоскость.

FCC пока не прокомментировала это обращение. Впрочем, комиссия уже ужесточила отдельные требования к спутниковым операторам. Так, для аппаратов на низкой околоземной орбите срок обязательного снятия с орбиты после завершения миссии сокращен с 25 до 5 лет.

Несмотря на это, регулятор испытывает давление и с противоположной стороны. Компании и отраслевые организации, напротив, требуют ускорить рассмотрение заявок на новые спутниковые системы в связи с ростом конкуренции в космической отрасли, в частности со стороны Китая.

- Реклама -

В конце июля FCC должна рассмотреть новые правила, призванные ускорить процесс лицензирования спутниковых проектов. Однако эти правила не будут распространяться на новую волну заявок на создание орбитальных дата-центров.