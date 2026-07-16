Утечка данных Suno раскрыла, откуда ИИ-генератор брал музыку для обучения

Хакерская атака на Suno раскрыла вероятные источники, из которых компания собирала музыкальный материал для обучения своих нейросетей. Похищенный архив свидетельствует, что обучающие наборы включали миллионы песен и текстов, собранных с YouTube Music, Deezer, Genius и других сервисов. Об этом сообщает 404 Media.

Архив передал хакер под псевдонимом ellie.191. Внутри оказался исходный код Suno за 2023–2024 годы, а также инструкции по автоматизированному сбору аудио с YouTube Music и ряда других крупных платформ. Кроме того, код указывает на использование сервиса Bright Data для загрузки музыки с YouTube. Отдельно в нём упоминается поиск акапельных версий композиций, содержащих только вокальные дорожки.

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Масштабы сбора впечатляют. В одном из файлов указано, что на момент последнего обновления Suno обработала более 2 млн аудиофрагментов с YouTube Music. Другие документы свидетельствуют, что обучающие наборы охватили сотни тысяч часов контента с YouTube Music. Ещё тысячи часов материалов поступили с Deezer, Genius, IMSLP, Jamendo и Pond5, а также сотни часов аудио и текстов песен с Freesound и MuseScore. Более того, компания якобы планировала загрузить около миллиона часов подкастов с PodcastIndex.

Эти материалы появились на фоне продолжающихся судебных разбирательств. Ранее «Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки» (Recording Industry Association of America, RIAA) обвинила Suno в использовании произведений, защищенных авторским правом, для обучения ИИ. Ассоциация также заявила, что компания обходила защитные механизмы YouTube с помощью так называемого stream ripping. В свою очередь Suno настаивает, что обучала модели на общедоступных музыкальных файлах и связанных с ними метаданных, размещённых в открытом интернете.

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Утечка коснулась не только кода. Хакер также получил доступ к данным клиентов, в частности к адресам электронной почты, номерам телефонов и сведениям о платежах через Stripe. В самой компании утверждают, что узнали об инциденте ещё в ноябре 2025 года и быстро его локализовали. По словам Suno, утечка затронула в основном устаревший исходный код, который больше не используется. Полные номера банковских карт, обрабатываемых Stripe, остались недоступными. Там также подчеркнули, что, учитывая характер соответствующих данных, закон не обязывал компанию уведомлять пользователей индивидуально.