Суд отклонил ходатайство телеканала НТН об отмене тарифов «Зеонбуда»

Хозяйственный суд города Киева отклонил иск компании, транслирующей телеканал «НТН», к оператору цифрового эфира «Зеонбуд». Вещатель требовал признать недействительной тарифную часть договора, однако суд не нашел для этого оснований. Об этом говорится в решении от 6 июля 2026 года по делу №910/3493/26.

Иск подало Общество с ограниченной ответственностью «Телестудия «Служба информации», которое обеспечивает вещание телеканала «НТН». Компания просила признать недействительным с 1 января 2022 года приложение № 3 к договору 2011 года — именно оно определяет стоимость услуг «Зеонбуда». По мнению истца, цена сформирована по экономически необоснованной методике, что противоречит закону.

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Свою позицию вещатель обосновывал изменениями в законодательстве, вступившими в силу после 2022 года. В частности, с 1 января 2022 года вступил в силу Закон Украины «Об электронных коммуникациях», который ввёл новые принципы формирования тарифов и требование их экономической обоснованности. Позже, в 2023 году, Закон Украины «О СМИ» передал полномочия утверждать максимальные предельные тарифы Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Делать это она должна после получения заключения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Ключевым аргументом истца стало решение НКЭК от 18 сентября 2024 года. В нем регулятор признал тарифы ряда операторов, в частности «Зеонбуда», несоответствующими принципам экономической обоснованности, объективности и недискриминации. Вещатель подчеркивал, что другой общенациональной сети цифрового эфирного вещания в Украине нет. Из-за этого он долгое время был вынужден оплачивать услуги по тарифам оператора, не имея возможности влиять на их формирование.

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«Зеонбуд» оспорил иск. Оператор подчеркнул, что на момент заключения договора его тарифы не подлежали государственному регулированию и согласовывались сторонами добровольно. Кроме того, компания обратила внимание на то, что цена является существенным условием договора. Следовательно, признать договор недействительным только в этой части невозможно — его пришлось бы признать недействительным полностью.

Кроме того, оператор опроверг утверждение о зависимости своих тарифов от тарифов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ). Согласно договору с концерном «Зеонбуд» получает лишь услуги по хранению и техническому обслуживанию оборудования. Поэтому решение НКЭК от 25 декабря 2024 года, которым тарифы КРРТ были признаны незаконными, к расчетам оператора не применяется.

Суд встал на сторону ответчика. В решении указано, что до введения государственного тарифного регулирования стоимость услуг стороны устанавливали исключительно в договорном порядке и по собственному волеизъявлению. Истец не доказал, что на момент заключения договора согласованные тарифы вообще подлежали регулированию.

Суд также учел, что 11 декабря 2024 года НКЭК отдельным решением признала тарифы «Зеонбуда» экономически обоснованными. Доказательств отмены этого решения материалы дела не содержали. Кроме того, суд сослался на практику Верховного Суда, согласно которой условие о цене нельзя признать недействительным отдельно, поскольку оно является существенным условием договора.

В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска, а судебные издержки возложил на «Службу информации». Решение еще не вступило в законную силу — стороны могут обжаловать его в Северном апелляционном хозяйственном суде в течение двадцати дней.

Это уже не первый спор между компаниями. Ранее «Зеонбуд» взыскал с «Службы информации» более 23 млн грн задолженности за услуги по распространению сигнала.