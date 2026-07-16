SpaceX осуществила 600-й повторный запуск первой ступени ракеты Falcon 9

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Falcon 9
Фото: 24 Канал

Компания SpaceX преодолела очередной рубеж в области многократного использования ракетной техники. В шестисотый раз она отправила в космос первую ступень Falcon 9, которая уже летала ранее. Юбилейный запуск состоялся в ночь с 13 на 14 июля. Тогда с интервалом в восемь часов на орбиту отправились сразу две ракеты Falcon 9. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на данные астрофизика Джонатана Макдауэлла.

Первой в 21:28 по восточному времени стартовала ракета со стартового комплекса 4 East на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Она вывела на расчетную орбиту 27 спутников Starlink. Следующий запуск состоялся уже 14 июля в 5:10 по восточному времени со стартовой площадки Space Launch Complex 40 (SLC-40) на мысе Канаверал во Флориде. Оттуда в космос отправились ещё 27 спутников Starlink.

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Благодаря этим двум миссиям общее количество действующих спутников широкополосного доступа в Интернет в группировке Starlink увеличилось до 10 839 единиц. Обе первые ступени успешно вернулись на Землю. Falcon 9 с бортовым номером B1093, запущенная из Флориды, совершила свой 15-й полет. Ступень B1080, в свою очередь, выполнила уже 28-ю миссию.

На данный момент рекорд по количеству повторных запусков одной первой ступени Falcon 9 составляет 36 полётов. Всего с начала года SpaceX осуществила 83 запуска ракет этой серии.

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Такие темпы вполне характерны для SpaceX. Ранее компания уже обогнала остальной мир по количеству выведенных на орбиту спутников за всю историю космонавтики — начиная с первого запуска в 1957 году.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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