OnePlus окончательно уходит с рынков США и Европы

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OnePlus

Бренд OnePlus окончательно сворачивает деятельность на рынках США и Европы. Об этом сообщает Android Headlines со ссылкой на заявление материнской компании OPPO.

В компании пояснили, что приняли такое решение после тщательного анализа текущей ситуации на рынке. В то же время там заверили, что владельцам смартфонов OnePlus не стоит беспокоиться. Компания гарантирует, что предоставит в полном объеме все обещанные обновления программного обеспечения и техническую поддержку.

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Сам бренд не прекращает своё существование, а лишь меняет географический фокус. Таким образом, материнская компания OPPO планирует усилить своё присутствие в европейском регионе.

В Европе основное внимание будет уделяться молодой аудитории. Главными продуктами для продвижения станут линейки смартфонов OPPO Reno и Find X.

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Что касается американского рынка, то стратегия компании пока остается неопределенной. В настоящее время бренд OPPO там не представлен, а о своих дальнейших планах компания не сообщает.

Руководство подчеркивает, что стремится предлагать «правильный бренд на правильном рынке». В будущем возможна дальнейшая глобальная экспансия продукции OPPO на новые регионы.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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