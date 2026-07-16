Оксана Ферчук возглавила Министерство цифровой трансформации

Верховная Рада внесла кадровые изменения в состав правительства, которые коснулись и Министерства цифровой трансформации (Минцифры). Депутаты избрали новым министром Оксану Ферчук, которая ранее занимала должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента на телеканале «Рада».

До назначения Ферчука обязанности главы Минцифры временно исполнял Александр Борняков. Пока неизвестно, как сложится судьба нынешней команды ведомства после смены руководства. Открытым остается и вопрос, сохранится ли команда Михаила Федорова после его отставки из Минобороны.

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Новая министр имеет более 25 лет опыта работы в телекоммуникационной и ИТ-отраслях. Свою карьеру она начала в компании «Украинская мобильная связь», а впоследствии работала в «Телесистемах Украины» и «АВ Инжиниринг». В 2008–2016 годах Ферчук запускала спутниковое телевидение Viasat в Украине, а также развивала сервис платного телевидения для «Киевстар» в компании «Вижн ТВ».

Позже она входила в руководство «Новой почты» и возглавляла платформу «Закупки.Пром.УА» (Prozorro). Кроме того, Ферчук развивала сервис электронного документооборота «Вчасно», а в 2021–2022 годах руководила почтовым оператором Justin.

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В Министерство обороны она пришла в 2022 году. Там Ферчук координировала внедрение цифровых и логистических проектов, в частности систем LOGFAS и SAP, медицинской информационной системы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и платформы «Коровай». С июля 2025 года она занимала должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.