Google выкупила всю электроэнергию солнечной станции, строительство которой ещё не началось

Google заключила соглашение о покупке всего объема электроэнергии, которую будет производить новая солнечная электростанция Steel River Energy Center в Арканзасе. После ввода комплекса в эксплуатацию в 2029 году компания будет получать 100 % его выработки. Речь идет о 1,6 ГВт солнечной мощности и 2 ГВт систем накопления энергии, чего достаточно, чтобы обеспечить электричеством 315 тыс. домов.

Несмотря на масштаб соглашения, Google не будет использовать эту электроэнергию напрямую, а будет платить за неё фиксированную цену. Компания и в дальнейшем будет получать электроэнергию из сети, работающей на различных источниках. Среди них — угольные и атомные электростанции, возобновляемые источники, природный газ и собственные генерирующие мощности, как правило, газовые турбины.

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Мощность Steel River Energy Center будет включена в энергетический баланс этой сети. После завершения строительства проект обеспечит 2,45 ГВт солнечной генерации при емкости аккумуляторных батарей 2,9 ГВт·ч. Два из трёх этапов уже получили финансирование в размере 3,5 млрд долларов, причём приоритет отдаётся стальным конструкциям и солнечным панелям американского производства.

В прошлом году Google увеличила потребление электроэнергии на 37 %, а вместе с ним на столько же выросли и выбросы. Аналогичную тенденцию продемонстрировали Meta и Amazon, ведь технологические гиганты запускают новые центры обработки данных для искусственного интеллекта. Значительную часть этого роста обеспечило ископаемое топливо, что и повлекло за собой увеличение выбросов углекислого газа.

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Чтобы компенсировать потребление «грязной» энергии, крупные технологические компании заключают партнерские соглашения с проектами в сфере чистой энергетики. Так, Meta ранее выкупила всю солнечную электростанцию мощностью 200 МВт в Техасе. В свою очередь Amazon приобрела проблемный проект Sunstone мощностью 1,2 ГВт, который объединяет солнечную электростанцию и системы накопления энергии в Орегоне.

К солнечной энергетике всё активнее прибегают и украинские игроки. В частности, «Киевстар» недавно приобрел шесть солнечных электростанций (СЭС) во Львовской области. Совокупная установленная мощность этих объектов составляет 105 МВт, а стоимость сделки достигла 3,6 млрд грн ($80,8 млн).