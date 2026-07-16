Приложения VK и мессенджер «Макс» стали недоступны для скачивания в магазине Google Play на устройствах с Android. Впоследствии из каталога исчезли также «Одноклассники», «Дзен» и почтовый сервис Mail.ru. В VK заверили, что уже установленные версии приложений работают без ограничений.

Полный список приложений VK, удаленных из Google Play:

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«ВКонтакте»;

«Почта Mail»;

«Облако Mail»;

«Дзен»;

«Одноклассники»;

«VK Музыка»;

«VK Мессенджер» и «VK Звонки»;

«VK Видео» и «VK Видео Live»;

«VK Знакомства»;

VK Play;

VK WorkSpace;

«VK Почта»;

«Юла»;

«Маруся».

В компании пояснили, что приложения можно загрузить через альтернативные магазины для Android. Речь идет, в частности, о RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других платформах. При этом в VK подчеркнули, что владельцы устройств по-прежнему будут получать push-уведомления о сообщениях, звонках и других событиях.

Приложения были удалены из Google Play через несколько недель после того, как Apple удалила сервисы VK из своего магазина App Store. Это произошло в конце июня.

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Отметим, что интернет-холдинг VK также объявил о продаже 100 % магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.

О продаже сообщили вскоре после того, как Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 11 физических и пять юридических лиц, среди которых VK и компания-разработчик мессенджера «Макс».