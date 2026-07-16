Домашний интернет в России дорожает рекордными темпами

В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет. В первом полугодии 2026 года они выросли на 10–20 % в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения: за весь 2025 год тарифы выросли всего на 5–7%. Об этом пишет газета «Известия».

По данным «ТМТ Консалтинг», в первом полугодии тарифы на домашний интернет в России выросли на 8–10 % по сравнению с концом 2025 года. Стоимость услуг широкополосного доступа (ШПД) повысили как крупные операторы, так и небольшие региональные компании. В частности, «Ростелеком» повысил цену на часть тарифов примерно на 60 руб. (около $0,8 по курсу ЦБ РФ на 16 июля). Крупнейший независимый провайдер «Эр-Телеком Холдинг» поднял стоимость примерно на 100 руб. (около $1,3).

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В «Ростелекоме» объяснили индексацию стоимости части архивных тарифов изменением себестоимости услуг, которая в среднем по стране выросла примерно на 50 руб.

Увеличение роста отметили и другие участники рынка. Согласно данным АО «ЭСК», в первом полугодии темпы роста ускорились до 10–12 % по сравнению с 5–7 % во второй половине 2025 года. Одним из факторов в компании считают увеличение нагрузки на фиксированные сети. Оно возникло из-за действий операторов мобильной связи в рамках политики безопасности. Определенную роль сыграло и повышение тарифов на доступ к коммуникациям со стороны организаций — владельцев этой инфраструктуры.

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В свою очередь, партнер Comnews Research Леонид Коник обратил внимание на ещё одну тенденцию. По его словам, помимо повышения абонентской платы, некоторые провайдеры начали вводить плату за подключение, которое ранее было бесплатным. По его оценкам, за последние полгода тарифы на домашний интернет выросли в среднем по стране на 20%.

В то же время эксперт подчеркнул, что ситуация неоднородна. «Но важно отметить, что во всех городах остаются небольшие провайдеры, которые повышают цены гораздо меньше, и у них, как и раньше, можно получить базовую услугу доступа за 400–600 рублей в месяц», — отметил он. По словам Коника, ещё полгода-год назад стоимость домашнего интернета, по крайней мере в европейской части России, составляла 400–500 руб. в месяц.

В «МегаФоне» подорожание объяснили существенным увеличением совокупной стоимости владения инфраструктурой. Среди ключевых факторов в компании назвали рост цен на оборудование и повышение арендных платежей. К этому перечню добавили также более высокие тарифы на электроэнергию и увеличение расходов на фонд оплаты труда.

Операторы не исключают, что рост цен продолжится. «Во втором полугодии ожидаем дополнительный рост ещё на 12–15 % из-за действий владельцев инфраструктуры. Если ФАС как регулятор экономических отношений не обратит внимания на аппетиты базовых монополий, избежать индексации тарифов не удастся», — прогнозирует генеральный директор АО «ЭСК» Алхас Мирзабеков.