Борняков уходит из Минцифры после перестановки в правительстве

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков покидает Министерство цифровой трансформации (Минцифры). Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Борнякова, он завершает свою карьеру в министерстве, которое коренным образом изменило представления о государственном продукте. Чиновник напомнил, что в 2019 году Михаил Федоров пригласил его в команду на должность заместителя. Целью было создать лучшие в мире условия для технологического бизнеса. Поэтому команда создавала эту систему с нуля, без готовых решений и инструкций.

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Свою дальнейшую деятельность Борняков планирует связать с оборонной сферой. В комментарии изданию dev.ua он рассказал, что переходит к оборонному проекту в сфере искусственного интеллекта. Правда, название проекта он пока не раскрывает, поскольку оно подпадает под соглашение о неразглашении (NDA).

За время работы в Минцифры Борняков курировал несколько ключевых инициатив. В частности, это «Дия.City» — правовое пространство, в котором работают более 4 500 резидентов и 187 000 ИТ-специалистов. Совокупные налоговые поступления от него превысили 93 млрд грн. Кроме того, под его руководством развивались оборонный маркетплейс Brave1, Украинский фонд стартапов и направление искусственного интеллекта. Среди знаковых продуктов — приложение «Дия.AI», которым уже пользуются 4 млн человек.

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Уход Борнякова произошел на фоне перестановки в правительстве. Сегодня был назначен новый состав Кабинета министров. Министерство цифровой трансформации возглавила Оксана Ферчук. До этого назначения она занимала должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.