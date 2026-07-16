AST SpaceMobile перенесла запуск сервиса спутниковой связи на 2027 год

Спутниковый оператор мобильной связи AST SpaceMobile перенес начало предоставления коммерческих услуг на 2027 год. При этом компания планирует заключить новые партнерские соглашения или осуществить поглощение, чтобы усилить возможности по выводу спутников на орбиту после аварии ракеты Blue Origin. Об этом пишет PCMag.

Изначально AST SpaceMobile намеревалась запустить услугу в конце 2026 года, однако теперь перенесла этот срок на год. Соответствующее заявление компания обнародовала в документах для биржевого регулятора. Ранее она рассчитывала, что Blue Origin поможет развернуть 45 спутников BlueBird ещё до конца этого года. Это открыло бы путь к обслуживанию абонентов наземных операторов AT&T и Verizon.

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Планы сорвал взрыв ракеты New Glenn. Из-за этого запуск около 45 аппаратов BlueBird на орбиту перенесли на начало 2027 года. Несмотря на серьезную аварию, Blue Origin рассчитывает возобновить полеты New Glenn до конца года.

Фото: AST SpaceMobile

Тем временем компания AST SpaceMobile вывела на орбиту три собственных аппарата BlueBird с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Еще три спутника будут запущены на ракете той же модели в первой половине августа. Этого недостаточно — группировка оператора будет насчитывать всего 13 аппаратов. Поэтому компания ищет нового партнера, не ограничиваясь Blue Origin и SpaceX.

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Для финансирования этих планов AST SpaceMobile привлекает 1 млрд долларов посредством размещения конвертируемых облигаций. Эти средства пойдут на расширение инициатив по развитию и обеспечение дополнительного доступа к орбите для сотовой связи. Сюда входят партнерства и поглощения, которые углубят вертикальную интеграцию бизнеса и снизят зависимость от сторонних поставщиков пусковых услуг.

Пока неясно, в кого именно компания может инвестировать, учитывая ограниченный круг поставщиков. По одной из версий, речь идет о United Launch Alliance. Впрочем, в самом заявлении компания подчеркивает, что на данный момент не имеет никаких договоренностей или соглашений относительно подобных стратегических шагов. По состоянию на конец июня, как указано в документах, она располагала 2,7 млрд долларов денежных средств.