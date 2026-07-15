Великобритания может распространить лицензионный сбор BBC на пользователей стриминговых сервисов

Система финансирования общественного вещания в Великобритании стоит на пороге самых радикальных изменений за последние десятилетия. Министр культуры страны Лиза Нэнди публично поддержала идею расширения лицензионного сбора Британской телерадиовещательной корпорации (BBC). Согласно новой инициативе, обязанность уплачивать ежегодный взнос в размере 180 фунтов стерлингов (240 долларов) может быть распространена и на пользователей мировых стриминговых платформ, в частности Netflix, Disney+ и Prime Video. Об этом сообщает Deadline.

Предложение прозвучало накануне переговоров об обновлении Королевской хартии вещательной компании и поиске новой устойчивой модели её финансирования. Руководство BBC уже давно настаивает на том, что действующая система устарела. В настоящее время сбор обязаны платить только те домохозяйства, которые смотрят линейное телевидение или стриминговый контент в прямом эфире, а поступления в этом сегменте остаются крайне низкими. В то же время статистика показывает, что услугами BBC ежемесячно пользуются 94% населения Великобритании, тогда как сбор уплачивают менее 80% граждан. Из-за этого государство ежегодно теряет сотни миллионов фунтов.

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Выступая перед Комитетом по вопросам культуры, СМИ и спорта, Лиза Ненди впервые обрисовала возможные варианты нового налога. В частности, рассматривается вариант, при котором пользователи, одновременно просматривающие BBC и коммерческие платформы, будут платить стандартный сбор. В то же время для тех, кто выбирает исключительно зарубежные SVoD-сервисы, введут сниженную ставку. Инициатива предусматривает и систему адресных льгот. По словам министра, расширение базы плательщиков позволит в перспективе «снизить стоимость лицензии для всех».

Главный аргумент властей и вещательной компании заключается в том, что американские стриминговые гиганты извлекают колоссальную выгоду из британской медиаэкосистемы. Они используют инфраструктуру, созданную BBC, привлекают специалистов, подготовленных корпорацией, и переманивают местных талантов.

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«В этой стране в конечном итоге всё так или иначе сводится к BBC, и корпорации стоит заявлять об этом громче», — подчеркнула Нэнди.

Несмотря на это, правительство по-прежнему решительно отвергает идею введения прямого сбора с самих стриминговых компаний. Такая модель уже применяется в ряде других европейских стран для поддержки национального кинематографа. Власти опасаются, что это отпугнет американские инвестиции от производства контента в Великобритании.

Эта инициатива уже вызвала резкое недовольство со стороны Альянса кинематографистов и телепродюсеров (MPA), представляющего интересы голливудских студий и платформ. Стриминговые сервисы выражают серьезную обеспокоенность тем, что дополнительная финансовая нагрузка ляжет на плечи их конечных пользователей.

В то же время Лиза Ненди затронула тему масштабной внутренней реструктуризации BBC. В рамках плана по сокращению расходов на 500 млн фунтов стерлингов в течение следующих трёх лет корпорация увольняет тысячи сотрудников. Министр назвала «несколько странным» тот факт, что решение о столь резком сокращении бюджета было принято временным руководством. Это произошло ещё до официального вступления в должность нового генерального директора Мэтта Бриттина в мае 2026 года. Она выразила опасения, что сокращения могут свести на нет многолетние усилия по децентрализации вещания и переносу производственных мощностей из Лондона в регионы.

Кроме того, министр поддержала критику в адрес BBC в связи с чрезмерными расходами на закупку американского контента, что наносит ущерб поддержке местных производителей. Новый глава корпорации уже пообещал пересмотреть эту практику.

Дискуссия о финансировании разворачивается на фоне более широкой трансформации британского телевидения. Ранее мы сообщали, что Великобритания может отказаться от эфирного цифрового вещания в середине 2030-х годов и полностью перейти на интернет-телевидение.