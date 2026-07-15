Unicode представил девять новых эмодзи — среди них «треснувшее лицо» и огурец

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Нові емодзі

Всемирный день эмодзи ежегодно отмечается 17 июля. Накануне этой даты председатель подкомитета по эмодзи в консорциуме Unicode (Unicode Consortium) Дженнифер Дэниел представила девять новых изображений. Они пополнят официальный набор весной следующего года.

Самым заметным из новинок, по всей видимости, стало «треснувшее лицо». Это улыбающийся смайлик, который вот-вот рассыплется, и поэтому намекает на видимую позитивность, за которой скрывается что-то нехорошее.

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Ещё одно пополнение — смайлик с метеором. Правда, на иллюстрации Unicode он больше напоминает охваченную огнём фрикадельку. Дэниэл отдельно подчеркнула, что его не стоит путать с «Кометой», которая появилась в наборе ранее.

Нові емодзі

Логическую пару среди новых эмодзи составляют «Бабочка» и «Сачок». Первый изображает бабочку-монарха, которая дополняет уже имеющуюся бабочку Морфо. Морфо закрепилась в Instagram как символ прекрасного. В свою очередь, бабочка-монарх, по версии Unicode, добавляет другой пласт значений и передает нарратив о преемственности поколений, выносливости и глубокой родовой памяти.

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Список новинок на этом не заканчивается. В частности, в него также вошли два изображения рук с большими пальцами, направленными влево и вправо, а также картинки маяка, ластика и солёного огурца.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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