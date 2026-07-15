Stripe и Advent International намерены приобрести PayPal за 53 млрд долларов

Платежная компания Stripe совместно с инвестиционным фондом Advent International в июле выступили с совместным предложением о приобретении платежного сервиса PayPal за 53 млрд долларов. За каждую акцию они готовы заплатить 60,5 доллара, пишет Reuters.

Предложение подкреплено обязательствами банков профинансировать сделку на сумму около 50 млрд долларов. Предлагаемая цена предусматривает премию примерно в 28 % к стоимости акций PayPal на момент закрытия торгов во вторник.

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В настоящее время переговоры носят конфиденциальный характер. Инициатива по покупке PayPal была выдвинута ещё в начале апреля, однако Stripe и Advent до сих пор не получили ответа от платежного сервиса. В ближайшие недели они намерены активизировать переговоры.

Если стороны придут к соглашению, Stripe и Advent планируют поровну разделить доли в PayPal, а не разбивать компанию на отдельные подразделения.

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Компания PayPal, основанная в конце 1990-х годов, стала одним из пионеров в сфере цифровых платежей. Со временем компания столкнулась с всё более жесткой конкуренцией. Потребители стали активнее пользоваться альтернативными способами оплаты, а Apple Pay и Google Pay приступили к отвоеванию доли рынка.

В последние годы PayPal пыталась преодолеть замедление темпов роста и усиление конкуренции в секторе цифровых платежей. Из-за этого компания потеряла значительную часть своей рыночной стоимости. Если в 2021 году ее капитализация достигала около $360 млрд, то в 2026 году она составляет всего $36 млрд. За последние 12 месяцев PayPal потеряла более 40% рыночной стоимости.