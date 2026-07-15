Spotify запустил ИИ-ассистента, который включает музыку и отвечает на запросы голосом

Spotify представил бета-функцию Talk to Spotify. Она позволяет голосом или текстом включать музыку и управлять воспроизведением прямо на смартфоне. В частности, пользователь может создавать плейлисты по описанию, добавлять треки в очередь, узнавать подробности об исполнителях и даже просматривать собственную историю прослушиваний.

В настоящее время функция работает только на английском языке и доступна исключительно подписчикам Premium в возрасте от 18 лет. Компания постепенно внедряет её, начиная с США, Ирландии и Швеции, на устройствах iOS и Android. Поскольку это бета-версия, работа помощника пока может быть не всегда безупречной, однако, как отмечает Spotify, отзывы пользователей помогут усовершенствовать продукт.

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Активировать Talk to Spotify можно в разделах «Home» и «Now Playing». Для этого достаточно нажать кнопку с изображением микрофона в поле поиска, а затем произнести или ввести запрос. Далее пользователь ведет с приложением полноценный диалог, чтобы выбрать, что послушать. Например, можно сказать «включи исполнителей, которых я раньше не слушал», а затем сразу уточнить «добавь Bad Bunny» или попросить сделать подборку более энергичной.

Now you can talk to Spotify

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Управление не ограничивается выбором музыки. Если трек уже воспроизводится, с помощью голосовой команды можно сохранить песню, добавить её в очередь воспроизведения или подписаться на исполнителя. Таким образом, сервисом можно полноценно управлять, не отрываясь от прослушивания.

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В то же время Spotify превратил этот интерфейс в своеобразный музыкальный справочник. В окне «Now Playing» пользователь может узнать, когда вышел альбом, к какому жанру относится запись или что вдохновило артиста на выпуск альбома. Те же механизмы работают с подкастами и аудиокнигами. Сервис обещает рассказывать о гостях выпусков, авторах и связанных с ними историях, не выводя пользователя из приложения. Правда, компания не уточняет, как будет избегать «галлюцинаций» искусственного интеллекта и будет ли ассистент предоставлять ссылки для проверки фактов, как это делают другие современные чат-боты.

Отдельно выделяются запросы, касающиеся собственного прослушивания. Talk to Spotify умеет отвечать на вопросы типа «когда я впервые слушал эту песню?» или «какие жанры мне нравились в последнее время?». Таким образом, помощник способен анализировать личные музыкальные предпочтения конкретного пользователя.

Spotify не раскрыл подробностей о технологии. Однако в компании подтвердили, что используют сочетание собственных разработок и моделей от нескольких сторонних поставщиков. Выбор зависит от того, что лучше подходит для конкретной задачи. Новая функция продолжает курс компании на развитие возможностей голосового взаимодействия. Ранее Spotify уже запустил AI DJ, который говорит синтезированным голосом. Компания также представила инструменты для создания плейлистов по текстовым подсказкам и интеграцию со сторонними чат-ботами, в частности ChatGPT. Talk to Spotify расширяет эти возможности за пределы AI DJ. Теперь общаться с приложением можно на главном экране и во время воспроизведения.

Now you can talk to Spotify:

🎧 It plays what you want

🎧 It adds what you want

🎧 It even answers what you’re curious about



What’s the first thing you’d say? pic.twitter.com/uKajUFpA1G — Spotify (@Spotify) July 14, 2026

Spotify — не первый на этом рынке. Так, Amazon уже давно предлагает голосовое управление через Alexa, а YouTube Music и Deezer тоже экспериментировали с поиском и рекомендациями на естественном языке. Разница заключается в том, что Spotify встраивает помощника прямо в главный экран прослушивания. К тому же у сервиса внушительная база пользователей. По итогам первого квартала 2025 года у компании было 678 млн активных пользователей в месяц и 268 млн подписчиков Premium.

Если тестирование пройдет успешно, следующим этапом почти наверняка станет расширение на другие страны и языки. Голосовой интерфейс давно назрел для приложения, которым многие пользуются на ходу и при заблокированном экране.

Впрочем, голосовой помощник — не единственное направление, в котором Spotify делает ставку на искусственный интеллект. Ранее сервис вместе с Universal Music Group заключил соглашение, которое даст фанатам возможность создавать каверы и ремиксы с помощью ИИ. Инструмент заработает как платное дополнение к подписке Premium, а музыканты будут получать вознаграждение за каждое использование их произведений.