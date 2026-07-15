Spotify разрешил в бесплатном тарифе создавать детские аккаунты с контролем контента

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Spotify

15 июля Spotify расширил доступ к функции управляемых аккаунтов (Managed Accounts) для бесплатного тарифа. Ранее эта опция позволяла родителям контролировать, что слушают дети, только в рамках подписки Spotify Premium. Она была представлена ещё в 2024 году.

На данный момент управляемые аккаунты в бесплатном тарифе доступны в США, Великобритании, Австралии, Франции, Германии, Нидерландах и ряде других стран. В Украине эта функция пока не запущена. Впрочем, в анонсе пообещали в ближайшее время расширить доступ к обновлению на большее количество стран, в частности европейских.

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Управляемые аккаунты позволяют родителям ограничивать детям доступ к отдельным исполнителям и песням. По умолчанию детям недоступна музыка с пометкой Explicit — так обозначаются треки с нецензурной лексикой, контентом для взрослых или откровенными темами. Кроме того, для детских профилей отключено воспроизведение видео и ограничены интерактивные функции, в частности сообщения.

Такой формат позволяет родителям более тонко настраивать музыку для ребенка, не переходя на более строгое приложение Spotify Kids. Детские аккаунты остаются отдельными. Поэтому музыкальные предпочтения детей не влияют на алгоритмы рекомендаций для родителей и не попадают в их годовую статистику Spotify Wrapped. В то же время дети сохраняют свободу действий — они могут добавлять треки в избранное, создавать собственные плейлисты и получать персональные рекомендации.

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Чтобы создать управляемую учетную запись, владельцам тарифа Family Plan необходимо запустить приложение. Далее в настройках следует выбрать опции «Добавить участника» и «Добавить слушателя в возрасте до 13 лет» (или другого возраста). После этого сервис предложит настроить детский профиль — выбрать имя и установить параметры контента. Эти настройки родители могут изменять в любое время.

Ранее Spotify представил бета-функцию Talk to Spotify. Она позволяет включать музыку и управлять воспроизведением на смартфоне с помощью голоса или текста.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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