SpaceX представила терминал Starlink V5 — более быстрый, легкий и вдвое более экономичный

SpaceX представила спутниковый терминал Starlink V5 нового поколения. Устройство стало компактнее и легче предыдущей модели, а также значительно снизило энергопотребление. В настоящее время комплект доступен только покупателям в США, а международные продажи начнутся позже.

Новинка обеспечивает скорость входящего соединения более 375 Мбит/с. Фактические показатели зависят от загруженности сети, местоположения, погодных условий и тарифного плана. Среднее энергопотребление составляет всего 35–50 Вт, то есть примерно на 50 % меньше, чем у терминала V4.

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Заметных изменений претерпела и антенна. Она стала на 35 % компактнее, а её масса уменьшилась на 62 % — до 1,1 кг. Благодаря этому оборудование проще устанавливать на крышах и в других местах. Более лёгкая конструкция также делает комплект более подходящим для автономных систем и питания от батарей.

Here's a size comparison of SpaceX's new @Starlink V5 dish, the V4 dish, and the Mini dish.



The new V5 dish is almost as small as the Mini dish, while being 50% more power efficient, 48% smaller (by area) and 62% lighter than the larger V4 dish. https://t.co/ZF4TFWPONe pic.twitter.com/R3g6ktF0ze — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 15, 2026

В то же время ряд характеристик перешёл из предыдущего поколения без изменений. Терминал сохранил угол обзора 110°, поддержку программной ручной ориентации, защиту корпуса по стандарту IP67 и функцию подогрева, которая растапливает снег со скоростью до 40 мм в час. При этом допустимая скорость ветра значительно возросла — с более чем 97 км/ч в модели V4 до 265 км/ч. Изменилось и расположение светодиодного индикатора состояния, который теперь встроен непосредственно в антенну, а не в маршрутизатор, как раньше.

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В комплект входит компактный маршрутизатор Router Mini с поддержкой Wi-Fi 6. Он работает в двухдиапазонной сети 2×2 MU-MIMO, имеет два гигабитных порта Ethernet RJ45 и обеспечивает зону покрытия до 204 м². Устройство поддерживает подключение до 235 гаджетов и совместимо с Mesh-сетью на базе маршрутизаторов Starlink Gen 2, Gen 3, Router Mini и Starlink Mini.

Помимо антенны и маршрутизатора, покупатель получает 15-метровый кабель Starlink, двухметровый кабель Ethernet, полутораметровый кабель питания, блок питания, адаптер для крепления на трубу, подставку для Router Mini и складную опору для антенны.

Ранее мы сообщали, что SpaceX работает над версией Starlink Mini со встроенным аккумулятором. Речь шла о возможной отдельной модификации портативной антенны с автономным питанием.