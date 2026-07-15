SpaceX представила терминал Starlink V5 — более быстрый, легкий и вдвое более экономичный

Новости
Starlink V5
Порівняння розмірів терміналів Starlink V4 та Starlink V5 (менший)

SpaceX представила спутниковый терминал Starlink V5 нового поколения. Устройство стало компактнее и легче предыдущей модели, а также значительно снизило энергопотребление. В настоящее время комплект доступен только покупателям в США, а международные продажи начнутся позже.

Новинка обеспечивает скорость входящего соединения более 375 Мбит/с. Фактические показатели зависят от загруженности сети, местоположения, погодных условий и тарифного плана. Среднее энергопотребление составляет всего 35–50 Вт, то есть примерно на 50 % меньше, чем у терминала V4.

- Реклама -

Заметных изменений претерпела и антенна. Она стала на 35 % компактнее, а её масса уменьшилась на 62 % — до 1,1 кг. Благодаря этому оборудование проще устанавливать на крышах и в других местах. Более лёгкая конструкция также делает комплект более подходящим для автономных систем и питания от батарей.

В то же время ряд характеристик перешёл из предыдущего поколения без изменений. Терминал сохранил угол обзора 110°, поддержку программной ручной ориентации, защиту корпуса по стандарту IP67 и функцию подогрева, которая растапливает снег со скоростью до 40 мм в час. При этом допустимая скорость ветра значительно возросла — с более чем 97 км/ч в модели V4 до 265 км/ч. Изменилось и расположение светодиодного индикатора состояния, который теперь встроен непосредственно в антенну, а не в маршрутизатор, как раньше.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В комплект входит компактный маршрутизатор Router Mini с поддержкой Wi-Fi 6. Он работает в двухдиапазонной сети 2×2 MU-MIMO, имеет два гигабитных порта Ethernet RJ45 и обеспечивает зону покрытия до 204 м². Устройство поддерживает подключение до 235 гаджетов и совместимо с Mesh-сетью на базе маршрутизаторов Starlink Gen 2, Gen 3, Router Mini и Starlink Mini.

Комплект терміналу Starlink V5

Помимо антенны и маршрутизатора, покупатель получает 15-метровый кабель Starlink, двухметровый кабель Ethernet, полутораметровый кабель питания, блок питания, адаптер для крепления на трубу, подставку для Router Mini и складную опору для антенны.

Ранее мы сообщали, что SpaceX работает над версией Starlink Mini со встроенным аккумулятором. Речь шла о возможной отдельной модификации портативной антенны с автономным питанием.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Unicode представил девять новых эмодзи — среди них «треснувшее лицо» и огурец

Накануне Всемирного дня эмодзи организация Unicode представила девять новых изображений. В набор войдут «треснувшее лицо», метеор, бабочка-монарх, огурец и другие.
Новости

Spotify разрешил в бесплатном тарифе создавать детские аккаунты с контролем контента

15 июля Spotify расширил возможность создания контролируемых детских аккаунтов на бесплатном тарифе. Родители смогут ограничивать доступ к отдельным исполнителям и трекам с контентом для взрослых.
Новости

LG Channels преодолела отметку в 5000 FAST-каналов

Библиотека сервиса LG Channels превысила 5000 бесплатных FAST-каналов. После запуска в Польше платформа стала доступна в 37 странах мира.
Новости

Великобритания может распространить лицензионный сбор BBC на пользователей стриминговых сервисов

Министр культуры Лиза Ненди поддержала распространение сбора BBC на пользователей стриминговых сервисов. Правительство отвергает прямой сбор с платформ из-за риска оттока инвестиций.
Новости

Документальный фильм про «Океан Эльзы» появился на Netflix

Фильм «Океан Эльзы: Наблюдение за штормом» от SWEET.TV Originals вышел на Netflix. Ранее картину показали в кинотеатрах 17 стран мира.