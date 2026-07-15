Полиция Лос-Анджелеса отказалась от «умных» дорожных камер Flock из-за массовых ошибок

Департамент полиции Лос-Анджелеса досрочно расторгает контракт с компанией Flock. Её камеры автоматического распознавания номерных знаков (Automatic License Plate Recognition, ALPR) всего за два месяца ошибочно направили правоохранителей на 161 невиновного водителя. Об этом сообщает 404 Media.

Камеры Flock широко используются в США для автоматического считывания номерных знаков. Решение о прекращении сотрудничества полиция приняла после проверки этой системы. Проверка показала, что в течение двух месяцев правоохранители останавливали водителей, чьи автомобили система ошибочно идентифицировала как угнанные.

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Такие ложные остановки происходили из-за того, что номера попадали в так называемый «горячий список» ALPR. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора полиции Лос-Анджелеса. Как только номер попадает в эту базу, система автоматически уведомляет полицию о появлении автомобиля перед камерой и побуждает правоохранителей к действиям.

«В ходе проверки сотрудники установили, что в 161 случае номерные знаки полностью совпадали. Однако дальнейшее расследование показало, что транспортные средства не были угнаны. Помимо создания неудобств для владельцев транспортных средств, эти неточности могут нарушать принципы личной свободы, подрывать доверие общественности и потенциально создавать существенные проблемы в отношении юридической и финансовой ответственности», — говорится в документе.

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Опасность таких ошибок заключается в том, как полиция реагирует на сигнал. Когда автомобиль находится в «горячем списке», департамент обычно рассматривает ситуацию как остановку повышенного риска. Это означает вызов подкрепления, авиационной поддержки и руководства, а также приказ водителю выйти из машины. Таким образом, обычная остановка за проезд на красный свет или превышение скорости может перерасти в конфронтацию. Правила обязывают офицеров проверять точность уведомлений ALPR, однако на практике они часто этого не делают.

Несмотря на сбои, система принесла и полезные результаты. За тот же период она помогла вернуть 337 угнанных автомобилей и произвести 74 законных ареста. В то же время немало ошибок было вызвано устаревшими данными о уже возвращенных автомобилях, а также несогласованностью между различными подразделениями полиции.

Учитывая это, инспектор рекомендовал приостановить установку новых камер ALPR и выполнение связанных с ними контрактов. По его словам, это следует делать до тех пор, пока не будет выяснено мнение общественности и не будет проведена более широкая переоценка поставщиков и практики обработки данных. Кроме того, он призвал усилить контроль за доступом к данным системы.

В Flock надеются возобновить сотрудничество. «Мы уверены, что благодаря непрерывным переговорам с полицией Лос-Анджелеса нам удастся развеять существующие заблуждения, которые привели к досадной паузе в пятницу. Мы надеемся в ближайшее время возобновить наше успешное партнерство с департаментом», — говорится в заявлении компании, которое приводит Gizmodo.

Проблема выходит за пределы Лос-Анджелеса. Различные издания описывают случаи, когда из-за ошибок Flock людей надолго задерживали под стражей или неделями следили за их автомобилями. В частности, редактор автомобильного сайта The Drive Джоэл Федер рассказал, как его машину несколько дней отслеживали, а затем водителя остановила полиция Миннесоты. Причиной стал номерной знак, который в базе значился как номер автомобиля, угнанного в Калифорнии. Еще об одном случае пишет издание MotorBiscuit. Женщину на тринадцать дней заключили в тюрьму, потому что её чёрный Dodge Durango ошибочно связали со смертельным ДТП.

Скандалы с дорожными камерами в США происходят не впервые. Ранее выяснилось, что часть из них тайно собирает данные о смартфонах и других гаджетах.