LG Channels преодолела отметку в 5000 FAST-каналов

Общий каталог сервиса LG Channels превысил 5000 бесплатных телеканалов с рекламной монетизацией (FAST). Об этом достижении компания LG Electronics объявила сразу после запуска платформы в Польше. Благодаря этому сервис стал доступен в 37 странах.

LG Channels начала свою деятельность ещё в 2015 году. С тех пор проект постепенно превратился из простого предустановленного приложения в международную экосистему распространения контента. В настоящее время сервис охватывает Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, Ближний Восток и Азию. Зрителям платформа предлагает гибкую сетку вещания, в которую входят региональные телеканалы в прямом эфире, художественные фильмы, спортивные трансляции и лайфстайл-шоу.

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Наряду с расширением географии LG Channels отмечает заметный рост вовлеченности аудитории. Так, по итогам 2025 года среднемесячное количество активных пользователей (MAU) в мире увеличилось на 30 % по сравнению с предыдущим годом. При этом совокупное время просмотра за тот же период выросло более чем на 45 %.

В LG отмечают, что расширение контента сопровождается технологическим совершенствованием платформы. В частности, компания инвестирует в оптимизацию программного обеспечения webOS, повышая скорость работы интерфейса и удобство использования приложения.

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Особое место в стратегии развития занимают собственные алгоритмы искусственного интеллекта. Система рекомендаций на основе ИИ анализирует индивидуальные предпочтения зрителей. В сочетании с обновлением пользовательского интерфейса (UX/UI) это сделало поиск нужного контента практически мгновенным.

«Мы продолжим укреплять конкурентоспособность нашего контента и расширять глобальную экосистему, чтобы зрители в самых разных регионах могли наслаждаться актуальным локальным контентом на LG Channels», — отметил Крис Джо, руководитель бизнес-центра платформы webOS в составе компании LG Media Entertainment Solution.

Интерес зрителей во всем мире всё больше смещается в сторону бесплатных рекламных моделей вещания. На этом фоне LG ускоряет преобразование webOS в полноценный хаб глобальных цифровых услуг. Для этого компания планирует и в дальнейшем углублять партнерство как с ведущими международными студиями, так и с локальными поставщиками контента в каждой стране, где она представлена.

Тенденция к бесплатному вещанию с монетизацией за счет рекламы распространяется и на украинский рынок. Так, сервис «Киевстар ТВ» ранее запустил тематические FAST-каналы с непрерывным контентом, которые позволяют круглосуточно смотреть программы выбранного жанра. Особое внимание платформа уделила релакс-контенту — более 20 потоковых трансляций с природными и абстрактными видео.