Китайцы представили смартфон, в котором приложения заменил ИИ-агент

Функции искусственного интеллекта (ИИ) в современных смартфонах распределены между отдельными приложениями и глубокими настройками операционной системы, поэтому пользоваться ими не всегда удобно. Китайская компания StepFun решила отойти от этой модели и представила StepX Neo. По её словам, это первый в мире массовый смартфон с ИИ-агентом, способным самостоятельно доводить многоэтапные задачи до конечного результата. Как пишет Gizmochina, повторять запросы или вручную открывать приложения больше не нужно.

Основой интерфейса устройства стал собственный агент производителя Step Amoo, встроенный в операционную систему Step AOS на базе открытой версии Android. К Amoo можно обращаться как к чат-боту, причем он работает в полностью автономном режиме и не требует постоянного подключения к сети. Агент принимает запросы на естественном языке и выполняет их в различных приложениях, веб-сервисах и встроенных средствах устройства, пока не получит готовый результат. Со временем система изучает предпочтения владельца. Так, например, она будет отдавать предпочтение рейсам, на которые разрешено брать домашних животных, и при необходимости заранее бронировать столик в любимом ресторане.

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Особое внимание производитель уделил поездкам за границу. Во время таких поездок StepX Neo переводит в режиме реального времени разговоры, текстовые сообщения, звонки, надписи на дорожных знаках, меню ресторанов и музейные таблички. Всего поддерживается 32 языка. Смартфон также покажет расписание общественного транспорта, найдет ближайшие мероприятия или проанализирует маршрут, даже если пользователь окажется в отдаленном районе без мобильной связи. Кроме того, он поможет заполнить таможенную декларацию, укажет визовые требования и напомнит о времени регистрации на рейс.

В основе Step AOS лежат компоненты Android, Linux и операционной системы реального времени (RTOS). С помощью протокола MCP функции распределены на четыре группы — связь, приложения, файлы и системные инструменты. Агент свободно комбинирует их для выполнения задач. Предусмотрен также компонент голосового и визуального ввода NUI, который изучает привычки пользователя. Управлять устройством в классическом понимании при этом не нужно — достаточно просто указать, что человек хочет сделать.

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Память устройства разделена на пользовательскую и принадлежащую агенту, причем последняя перемещает данные по конвейеру «захват — понимание — сохранение». Реализован также многоуровневый механизм принятия решений, при котором простые запросы направляются на небольшие быстрые модели, а сложные — на ресурсоемкие. Система безопасности построена на доверенном выполнении, полных журналах аудита и разрешениях, которые предоставляются только по мере необходимости и отзываются сразу после выполнения задачи. Ошибочные действия также можно отменить одним касанием.

Чтобы охватить более широкий набор функций, StepFun планирует интеграцию с китайскими сервисами Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, WPS и CapCut. Благодаря этому устройство будет решать задачи в сферах путешествий, платежей, вызова такси, местных услуг, офисной работы и создания контента. Сроки выхода и стоимость StepX Neo компания пока не называет.

По схожему пути движется и OpenAI, разрабатывающая собственный смартфон, в котором роль традиционных приложений также будут выполнять ИИ-агенты. К проекту привлечены производители процессоров MediaTek и Qualcomm, а эксклюзивным партнером по проектированию и сборке устройства станет китайская компания Luxshare. Впрочем, массовый выпуск запланирован только на 2028 год.