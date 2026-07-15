Документальный фильм про «Океан Эльзы» появился на Netflix

Документальный фильм «Океан Эльзы: Наблюдение за штормом» теперь доступен на Netflix — крупнейшем стриминговом сервисе мира. Права на показ картины о самой известной группе независимой Украины платформа приобрела у украинского национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе SWEET.TV.

Фильм был снят продюсерской студией KNIFE! Films по заказу SWEET.TV Originals. В центре повествования — история группы, ставшей настоящим культурным феноменом независимой Украины.

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Начиная с 90-х годов песни «Океана Эльзы» звучали на главных площадках страны, сценах двух революций, крупнейших концертных площадках и на различных участках фронта. В результате они превратились в национальные символы свободы и борьбы. Воспоминания почти всех участников различных составов группы в фильме дополняет уникальное архивное видео, которое широкая публика ранее не видела.

Фильм «Океан Эльзы: Наблюдение за штормом» вышел в украинский прокат осенью 2025 года. За первый уик-энд картина собрала более 4 миллионов гривен — это один из лучших результатов среди документальных фильмов в Украине. Ранее показы в кинотеатрах прошли в 17 странах и 50 городах мира.

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Появление качественного украинского продукта на Netflix стало важным шагом для всей индустрии, отмечают в компании. Директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак отметила, что попадание в каталог крупнейшего стримингового сервиса мира означает соответствие контента высочайшим стандартам качества и потенциал привлечь внимание глобальной аудитории. По её словам, чем больше качественного украинского контента появляется на ведущих мировых платформах, тем сильнее становится культурное присутствие страны в мире, а это одно из самых мощных оружий против пропаганды.

В настоящее время фильм «Океан Эльзы: Наблюдение за штормом» уже доступен для просмотра на Netflix. Украинские зрители также могут посмотреть фильм на платформе SWEET.TV.