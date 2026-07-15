12 штатов США подали иск в суд, чтобы остановить слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Коалиция из двенадцати американских штатов во главе с Калифорнией подала антимонопольный иск с целью заблокировать слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery (WBD) стоимостью 110 млрд долларов. Таким образом, штаты фактически оспаривают решение Министерства юстиции США. Ведомство одобрило сделку ещё в прошлом месяце. Об этом сообщает Variety.

В коалицию вошли Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон. Все эти штаты представляют генеральные прокуроры от Демократической партии.

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В иске утверждается, что соглашение нарушает Закон Клейтона, поскольку существенно ограничивает конкуренцию сразу на трёх рынках. Речь идёт о широком кинопрокате, прокате блокбастеров и лицензировании базовых кабельных телеканалов.

«Незаконное слияние двух развлекательных гигантов приведет к росту цен, снижению качества и сокращению количества контента для кино и телевидения, что нанесет ущерб кинотеатрам, базовым кабельным дистрибьюторам и, в конечном итоге, каждому зрителю в США», — заявил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, который возглавляет коалицию.

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Согласно иску, после слияния вновь созданная компания будет контролировать около 27 % рынка широкого кинопроката, 30 % сегмента блокбастеров и 27 % рынка базовых кабельных пакетов. По мнению штатов, такая концентрация негативно повлияет на кинотеатры. Пострадают также операторы кабельного и спутникового телевидения, которые зависят от конкуренции между правообладателями.

Обе студии входят в пятерку крупнейших в Голливуде. Вместе с остальными — Disney, Sony и Universal — они контролируют 86 % кинопроката и 90 % проката блокбастеров. Кроме того, WBD и Paramount занимают второе и третье места среди крупнейших поставщиков контента для кабельных телеканалов.

Против сделки выступают и владельцы кинотеатров. «Мы приветствуем решение прокуроров», — сказал Майкл О’Лири, генеральный директор и президент Cinema United — торговой группы, представляющей интересы владельцев кинотеатров в США. По его словам, последствия дальнейшей консолидации киностудий будут значительными и долгосрочными. Они ударят не только по Голливуду, но и по местным кинотеатрам по всей стране.

В самой Paramount придерживаются противоположного мнения. Там утверждают, что сделка, напротив, будет выгодна для потребителей. Объединение создаст сильного конкурента на рынке стриминга наряду с Netflix, Amazon и Disney. Генеральный директор Дэвид Эллисон ранее обещал, что объединенная компания будет выпускать не менее 30 фильмов в год. По его словам, она сохранит и расширит текущий объем производства обеих студий.

Аналогичную позицию занимает и юридический отдел компании. Адвокат Paramount Джеффри Кесслер назвал претензии штатов необоснованными. Он заявил, что сделка будет способствовать увеличению объемов производства и созданию новых рабочих мест, в частности в Калифорнии.

Ранее сделку уже проверяли на федеральном уровне. В июне Министерство юстиции США одобрило слияние и обнародовало подробное обоснование. В нем ведомство пришло к выводу, что сделка не нанесет ущерба конкуренции на рынках кинотеатров, стриминговых сервисов и линейного телевидения. Впрочем, часть голливудских профсоюзов не согласилась с таким решением и предупредила, что дальнейшая консолидация отрасли угрожает тысячам рабочих мест.

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Ожидается, что штаты будут добиваться судебного запрета, который не позволит завершить сделку. В Paramount рассчитывали завершить её после 22 июля.