ЕС разрешил использование несъемных батарей в смарт-часах, смарт-очках и фитнес-трекерах

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Smart Watch / Смарт часы

Европейская комиссия внесла поправки в регламент об аккумуляторах и исключила ряд носимых устройств, в частности часы Apple Watch, из-под действия требования, обязывающего производителей обеспечивать возможность самостоятельной замены батареи пользователем. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на Politico.

Исключение распространяется на смарт-часы, смарт-очки, фитнес-трекеры и другие компактные носимые гаджеты. Оно касается изделий, в которых доступ к батарее может ухудшить безопасность, долговечность или водонепроницаемость. Также под исключение подпадают устройства, герметичные корпуса и небольшие размеры которых не позволяют пользователю безопасно заменить батарею самостоятельно.

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Несмотря на одобрение Европейской комиссией, документ ещё должен пройти рассмотрение в Европейском парламенте и Совете Европейского союза (ЕС). Если ни один из этих органов не выдвинет возражений, регламент вступит в силу через 20 дней после публикации в «Официальном вестнике Европейского союза» (Official Journal of the European Union).

Пересмотр норм произошел после критики со стороны представителей США. Они заявляли, что действующие требования затрудняли выход на европейский рынок новых «умных» очков Meta. В то же время в Европейской комиссии подчеркнули, что изменения стали результатом общественных консультаций с потребительскими организациями, участниками отрасли и странами ЕС. По словам представителя комиссии, принятое исключение направлено на обеспечение безопасности товаров и не связано ни с каким-либо конкретным устройством или производителем.

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Аналогичные послабления коснутся и смартфонов. Ранее мы писали, что с февраля 2027 года ЕС разрешит использование несъемных аккумуляторов в телефонах при соблюдении трех условий — сохранение 83% емкости после 500 циклов, не менее 80% после 1000 циклов и класс защиты IP67.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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