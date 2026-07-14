Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о декриминализации порноконтента

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15294. Он отменяет уголовную ответственность за изготовление и распространение порнографии с участием совершеннолетних и в то же время ужесточает наказание за детскую порнографию. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

За документ проголосовал 231 народный депутат при 226 необходимых голосах. Против высказались восемь парламентариев, трое воздержались, еще 55 не принимали участия в голосовании.

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Согласно пояснительной записке на сайте Верховной Рады, принятая редакция предусматривает изменения в статьи 301–303 Уголовного кодекса. Таким образом, ввоз, хранение, перевозка, пересылка, изготовление и сбыт контента для взрослых больше не будут считаться преступлением. Речь идет о материалах с участием совершеннолетних и предназначенных для совершеннолетней аудитории.

В то же время ответственность за преступления против детей ужесточается. Нормы охватывают изготовление, сбыт, ввоз и перевозку материалов с участием несовершеннолетних. Также ужесточены наказания за сводничество, содержание притонов и вовлечение детей в проституцию. Сроки лишения свободы за такие деяния предлагается увеличить в среднем на два-три года. За наиболее тяжкие составы предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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Кроме того, законопроект ужесточает наказание за принуждение любого лица к участию в создании порнографии. В частности, за принуждение совершеннолетнего человека в настоящее время предусмотрено пробационный надзор или ограничение свободы на срок до трех лет. В то же время законопроект предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Среди целей документа авторы называют и предотвращение коррупции. По их словам, действующие нормы создают почву для злоупотреблений, когда правоохранители за взятки закрывают глаза на порнобизнес.

Нынешнее голосование стало второй попыткой декриминализации. 28 мая Верховная Рада не поддержала законопроект № 12191 с аналогичным содержанием — тогда не хватило менее 20 голосов. После этого в парламент был внесен новый законопроект. Он дублирует нормы о контенте для взрослых, но дополняет их более жесткими санкциями за детскую порнографию.

О масштабах проблемы свидетельствует статистика. Только за первое полугодие 2025 года в Украине было возбуждено более 2,3 тысячи уголовных дел, связанных с порнографией. Из них 957 касались детской порнографии.

Теперь документ доработают с учетом поправок, после чего депутаты проголосуют за его принятие во втором чтении.