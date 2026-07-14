Telegram перешел на telegram.me после ограничения работы домена t.me

Telegram заменил в своих приложениях домен t.me на telegram.me после того, как фирменный короткий адрес мессенджера перестал открываться в браузерах. По данным сервиса WHOIS, домен t.me администрация реестра зоны .me полностью удалила из DNS. Точные причины инцидента пока неизвестны.
В выписке WHOIS домен получил статус serverHold. Согласно документации ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — международная организация, координирующая распределение доменных имен и IP-адресов), такой статус устанавливается оператором реестра и означает исключение домена из системы DNS.
Показательно, что домен serverHold был зарегистрирован не регистратором GoDaddy, а непосредственно главным оператором зоны .me — черногорской компанией doMEn d.o.o. Это совместное предприятие Identity Digital, GoDaddy и ME-net.
Таким образом, в приложениях Telegram при копировании ссылок на публикации или сообщения теперь подставляется telegram.me. При этом сами клиенты мессенджера по-прежнему распознают адреса в формате t.me и открывают их внутри приложения.
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Вместе с тем обычные ссылки https://t.me/ перестали открываться по мере истечения срока действия DNS-кешей. То же самое касается адресов вида username.t.me. Кроме того, могут перестать работать приглашения в чаты, просмотр каналов в браузере, ссылки на ботов, авторизация и предварительный просмотр ссылок.
Основатель Telegram Павел Дуров обратился в социальной сети X к регистратору с требованием объяснить ситуацию. При этом в его личном профиле на X до сих пор остаётся неработающая ссылка на t.me.
Вероятной причиной инцидента может быть решение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). 13 июля 2026 года ведомство запретило сервис провайдера средств обхода сетевых ограничений. В списке запрещённых ресурсов фигурирует и его канал в Telegram — как «Веб-сайт http://t.me/First***».