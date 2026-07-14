Telegram перешел на telegram.me после ограничения работы домена t.me

Telegram заменил в своих приложениях домен t.me на telegram.me после того, как фирменный короткий адрес мессенджера перестал открываться в браузерах. По данным сервиса WHOIS, домен t.me администрация реестра зоны .me полностью удалила из DNS. Точные причины инцидента пока неизвестны.

В выписке WHOIS домен получил статус serverHold. Согласно документации ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — международная организация, координирующая распределение доменных имен и IP-адресов), такой статус устанавливается оператором реестра и означает исключение домена из системы DNS.

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Показательно, что домен serverHold был зарегистрирован не регистратором GoDaddy, а непосредственно главным оператором зоны .me — черногорской компанией doMEn d.o.o. Это совместное предприятие Identity Digital, GoDaddy и ME-net.

Таким образом, в приложениях Telegram при копировании ссылок на публикации или сообщения теперь подставляется telegram.me. При этом сами клиенты мессенджера по-прежнему распознают адреса в формате t.me и открывают их внутри приложения.

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Вместе с тем обычные ссылки https://t.me/ перестали открываться по мере истечения срока действия DNS-кешей. То же самое касается адресов вида username.t.me. Кроме того, могут перестать работать приглашения в чаты, просмотр каналов в браузере, ссылки на ботов, авторизация и предварительный просмотр ссылок.

Основатель Telegram Павел Дуров обратился в социальной сети X к регистратору с требованием объяснить ситуацию. При этом в его личном профиле на X до сих пор остаётся неработающая ссылка на t.me.

Hey @domainME, https://t.co/9z6UC2o37U links stopped working. Can you look into it? 🙏 — Pavel Durov (@durov) July 14, 2026

Вероятной причиной инцидента может быть решение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). 13 июля 2026 года ведомство запретило сервис провайдера средств обхода сетевых ограничений. В списке запрещённых ресурсов фигурирует и его канал в Telegram — как «Веб-сайт http://t.me/First***».