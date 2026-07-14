США ввели санкции против украинца, чей VPN-сервис обслуживал киберпреступников

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список провайдера VPN-услуг и его администратора. Речь идет о сервисе First VPN Service (1VPNS) и 45-летнем гражданине Украины Дмитрии Рашевском.

По версии американского ведомства, сервис и его администратор сознательно поставляли инструменты для кибератак. Ими пользовались группировки, занимающиеся распространением программ-вымогателей (ransomware), и другие киберпреступники. Их целями становились американские компании и государственные учреждения.

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Вместе с Рашевским в список попал гражданин Беларуси Евгений Силаев. Он торговал так называемыми крипторами. Эти программы маскируют вредоносный код под безопасное программное обеспечение и позволяют обходить антивирусную защиту.

По данным Минфина США, Рашевский действовал под вымышленными именами, в частности «Максим Сорин» и «Роман Чабаненко». Эти лица помогали ему приобретать серверное оборудование и инфраструктуру.

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«Рашевский использовал вымышленные личности для покупки серверного оборудования и инфраструктуры у хостинг-компаний. В обычных условиях эти компании отказались бы иметь с ним дело из-за многочисленных жалоб интернет-провайдеров на незаконную деятельность, которая велась с серверов 1VPNS», — отмечают в Министерстве финансов США.

Сам сервис работал с 2014 года. Его рекламировали как платформу, которая не идентифицирует пользователей и не отслеживает их активность. Кроме того, 1VPNS не хранил персональные данные и принципиально не сотрудничал с правоохранительными органами.

Именно такие условия и сделали 1VPNS удобным инструментом для хакеров. Ведущие преступные группировки приобретали доступ к сервису, чтобы скрывать своё реальное местонахождение во время атак. Через 1VPNS они также незаметно загружали вредоносное ПО и управляли похищенными данными американских компаний.

Среди пострадавших оказались частные предприятия, финансовые учреждения, больницы и органы местного самоуправления США. Общий ущерб от атак вымогателей, действовавших при поддержке лиц, в отношении которых введены санкции, оценивается в миллиарды долларов.

В мае 2026 года работу First VPN полностью заблокировали и ликвидировали. Это стало результатом совместной операции правоохранительных органов стран Европы и Северной Америки.

Блокировка ресурсов сервиса могла затронуть и сторонние платформы. Ведь в списке запрещенных адресов фигурирует Telegram-канал First VPN Service, обозначенный как «Веб-сайт http://t.me/First***». Из-за ограничений работы короткого домена t.me Telegram уже перевел свои приложения на домен telegram.me.