Минцифры поможет провайдерам в прифронтовых районах восстановить сети

Местные телекоммуникационные компании из прифронтовых и приграничных общин смогут получить оборудование для ремонта поврежденных линий и строительства новых сетей. Министерство цифровой трансформации (Минцифры) объявило о начале приема заявок на техническую поддержку для интернет-провайдеров.

Инициатива реализуется при поддержке программы «Партнерство за сильную Украину» (PFRU). Ее цель — помочь операторам восстановить связь в тех районах, где инфраструктура больше всего пострадала от обстрелов.

- Реклама -

Речь идет о населенных пунктах девяти областей — Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Всего поддержку получат до 20 провайдеров.

Победителям отбора будет предоставлено базовое оборудование для бесперебойной работы оптических сетей. В комплект входят оптический кабель, материалы и комплектующие для строительства и ремонта линий, оборудование для обслуживания инфраструктуры, а также специализированные инструменты для монтажных и аварийно-восстановительных работ.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Подать заявку могут провайдеры, которые работают в прифронтовых или приграничных общинах, обеспечивают доступом к интернету население, бизнес и объекты критической инфраструктуры, а также нуждаются в дополнительном оборудовании для стабильной работы сетей.

В ходе отбора специалисты будут анализировать, сколько общин, абонентов и критически важных объектов охватывает сеть. Отдельным критерием станет использование современных технологий PON (GPON, XGS-PON и т. д.). Будет учитываться и наличие технических ресурсов, чтобы оператор мог быстро настроить полученное оборудование.

Заявку необходимо подать до 31 июля 2026 года через онлайн-форму. Компании, успешно прошедшие отбор, получат необходимое оборудование.

В министерстве подчеркнули, что надежный интернет необходим больницам, школам, государственным органам и предприятиям. Поэтому программа должна обеспечить более стабильную связь в населенных пунктах именно там, где сети пострадали больше всего.

Технологии xPON уже ранее оказывались в центре внимания ведомства. Так, с 9 июля Минцифры собирает данные о сетях xPON для национальной карты в «Дии». Скорость запуска сервиса зависит от того, сколько провайдеров присоединится.