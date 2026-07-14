Британские ученые обнаружили на геостационарной орбите опасные обломки размером около 5 сантиметров, которые ранее не попадали в поле зрения наблюдателей. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Astronautical Sciences.

Речь идет об участке космоса на высоте примерно 36 000 километров. Именно там спутники вращаются синхронно с Землёй и постоянно находятся над одной точкой экватора. Благодаря этому один аппарат непрерывно охватывает огромную часть планеты, поэтому геостационарная орбита на протяжении десятилетий обеспечивает телевещание, доступ к Интернету, наблюдение за поверхностью Земли и мониторинг погоды.

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Однако теперь этот уникальный участок оказался загрязнённым. Британские исследователи сообщили, что обнаружили ранее неизвестные фрагменты, способные уничтожить спутник.

«Обломки на геосинхронной орбите — это потенциальное минное поле. Никто в здравом уме не пойдёт на наземное минное поле без миноискателя. Точно так же никто не должен запускать спутник на геостационарную орбиту без надлежащего обследования космического мусора», — заявил соавтор исследования и космический консультант компании SJE Space Стюарт Ивз.

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Чтобы обнаружить скрытые объекты, ученые повторно проанализировали данные предыдущего обзора космического мусора. Этот обзор астрономы провели с помощью 2,54-метрового телескопа Исаака Ньютона на острове Ла-Пальма, входящем в состав Канарских островов. В результате новые алгоритмы обработки изображений позволили различить более мелкие фрагменты с гораздо более слабым отражением света.

Ключевым инструментом стал так называемый метод слепого суммирования. «Он очень эффективен и повышает порог чувствительности астрономических наборов данных. Метод предполагает проверку множества возможных траекторий в последовательности снимков, а также наложение изображений, чтобы выделить скрытые цели на фоне шума. Этот проект демонстрирует успешное применение метода в реальных условиях», — пояснил ещё один соавтор работы Бен Кук.

Такой подход дал ощутимый результат. В частности, ученые обнаружили на снимках 25 ранее упущенных следов обломков, причем 80 % из них оставили объекты, о которых до сих пор никто не знал.

Эта находка беспокоит учёных, ведь на такой высоте мусор ведёт себя иначе, чем вблизи Земли. Остаточной атмосферы там практически нет, поэтому исчезает и сопротивление воздуха, которое постепенно снижает орбиту объектов и в конечном итоге сжигает их.

«Обломки в районе геостационарного пояса вызывают особую обеспокоенность. Он расположен очень далеко, значительно выше атмосферы Земли. Поэтому мелкие объекты обычно невероятно тусклые, их трудно обнаружить, а любой образовавшийся мусор будет оставаться там неопределенно долго», — подчеркнул соавтор исследования Джеймс Блейк.

Проблема не ограничивается высокими орбитами. Ближе к Земле количество обломков растёт настолько стремительно, что научные спутники всё чаще тратят топливо на маневры уклонения вместо сбора данных. Из-за этого объём полезной информации с орбиты из года в год сокращается.