Государство ужесточило требования к регистрации Starlink в «Дии»

В «Дии» обновили условия верификации терминалов Starlink для граждан и бизнеса. Отныне при регистрации устройства необходимо указывать KIT-номер и UTID или хотя бы один из этих идентификаторов. Кроме того, на платформе появились новые услуги — удаление терминалов из реестра и получение информации о них.

Изменились и требования к самим заявителям. Так, воспользоваться услугой на портале могут юридические лица и обособленные подразделения, зарегистрированные в Едином государственном реестре (ЕГР) более года. Ранее этот срок составлял всего один месяц.

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Для регистрации терминала через «Дию» теперь обязательно указать KIT-номер и UTID. Если у заявителя также есть Dish ID и номер учетной записи Starlink, эти данные следует указать дополнительно. Для большинства компаний по-прежнему действует ограничение в 10 терминалов, а для предприятий жизненно важных отраслей ограничений нет.

Физические лица и физические лица-предприниматели (ФЛП) проходят верификацию не онлайн, а в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Перечень необходимых данных остался прежним — KIT-номер, UTID, а также Dish ID и номер учетной записи (при наличии). Ключевое изменение заключается в другом. Теперь все терминалы, которые регистрируются, необходимо физически предъявить, тогда как раньше одно устройство можно было внести в реестр без этого.

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Подать заявление через ЦНАП смогут также граждане других стран, имеющие вид на временное или постоянное проживание в Украине.

Помимо верификации, для юридических лиц в «Дии» появились и дополнительные функции. В частности, они могут удалять терминалы Starlink из реестра прямо через портал. Такая возможность пригодится при продаже или потере устройства, ведь после удаления на его место можно зарегистрировать другое. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей аналогичная услуга доступна в ЦНАП.

Перечень пополняется ещё одной услугой для компаний — выпиской о зарегистрированных терминалах Starlink. Этот документ будет содержать сведения обо всех устройствах, учтённых на юридическое лицо.