Домен t.me возобновил работу

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Домен t.me знову працює

Короткий домен Telegram t.me возобновил работу, сообщает «Код Дурова». Ранее оператор реестра зоны .ME признал, что отключил его в целях соблюдения санкционных требований США, а эксперты предположили, что домен попал под ограничения по ошибке.

Посилання t.me знову відкриваються

13 июля пользователи в разных странах перестали открывать ссылки в формате t.me/… в браузерах. Сам мессенджер работал без сбоев, а новые ссылки Telegram начал генерировать уже через домен telegram.me.

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Дело в том, что домен t.me получил статус serverHold. Это означает, что оператор реестра зоны .ME отключил его от системы доменных имен (DNS). Поэтому браузеры просто не могли найти соответствующий адрес.

Зона .ME является национальным доменом Черногории. Автор Telegram-канала teleLakel сообщил, что связался с Identity Digital — оператором реестра зоны .ME. Там подтвердили, что перевели t.me в статус serverHold из-за требований, связанных с соблюдением санкционного режима Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Позже эту же информацию в ответ в социальной сети X получил и основатель Telegram Павел Дуров.

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Однако на сайте OFAC нет ни одного упоминания о санкциях в отношении Telegram или домена t.me. В то же время 13 июля ведомство внесло в санкционный список украинский VPN-сервис FirstVPN и его администратора.

Именно в этом эксперты видят вероятную причину. В частности, сотрудник проекта по цифровой безопасности и защите конфиденциальности Privacy Guides Джона Арагон высказал предположение, что речь идет об overblocking — чрезмерном применении санкционных ограничений. При таком сценарии вместо ссылки на канал FirstVPNService под запрет попал весь домен t.me.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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