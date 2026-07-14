Disney+ может запустить бесплатный тариф

Disney может открыть бесплатный доступ к части каталога стриминговой платформы Disney+. Таким образом медиагигант готовится к прямой конкуренции с YouTube и другими сервисами, которые зарабатывают на рекламе и не взимают плату со зрителей. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, об этой инициативе заявил директор по продуктам и технологиям Disney Адам Смит на внутреннем совещании компании. Окончательных решений относительно сроков запуска, рынков или объема бесплатной библиотеки пока нет. Однако сами обсуждения свидетельствуют о существенном повороте в стратегии мейджора.

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Этот поворот объясняется состоянием рынка классического стриминга, который постепенно теряет динамику. Современный зритель оформляет платную подписку ради громких премьер и оригинального контента. Зато для фонового или повседневного просмотра он всё чаще выбирает бесплатные агрегаторы вроде Tubi или Pluto TV. Такие сервисы работают по модели FAST (Free Ad-supported Streaming Television) — бесплатное телевидение с монетизацией за счет рекламы.

Disney — не единственная компания, которая ищет новые источники роста. Ранее стало известно, что Netflix также рассматривает возможность запустить линейные каналы, пакетные предложения и короткие видеоформаты. Для обеих платформ привлечение и удержание аудитории стали главным стратегическим приоритетом.

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Disney уже предлагает базовые тарифы с рекламой в рамках платной подписки. В частности, в США пакет Disney+ и Hulu с рекламой стоит 13 долларов в месяц, а версия без рекламы — 20 долларов. Однако полностью бесплатный тариф Disney+ означал бы радикальный переход к гибридной модели, сочетающей SVoD (Subscription Video on Demand) и FAST.

Для мирового рынка OTT (Over-the-Top) такое решение означало бы признание того, что чисто подписная модель исчерпала возможности для экстенсивного роста. Переток рекламных бюджетов в сегмент CTV (Connected TV) заставляет даже консервативных премиальных игроков создавать собственные рекламные экосистемы.

Поэтому последствия в первую очередь ощутят на себе независимые FAST-платформы. Им придётся бороться за деньги рекламодателей с библиотеками анимационной классики и семейными блокбастерами Disney. Расклад сил на рынке цифровой рекламы после этого может заметно измениться.