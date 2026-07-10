За полгода SpaceX вывела на орбиту 1589 спутников Starlink — новый рекорд

За первые шесть месяцев 2026 года SpaceX развернула на низкой околоземной орбите 1589 спутников сети Starlink и вплотную приблизилась к новому годовому рекорду по формированию своей спутниковой группировки. Это на 100 аппаратов больше, чем за тот же период рекордного 2025 года. Об этом пишет Advanced Television.

Для сравнения: в прошлом году по состоянию на конец июня компания вывела на орбиту 1489 спутников, а за весь год — 3180. Таким образом, нынешний полугодовой показатель свидетельствует о том, что SpaceX продолжает наращивать темпы, несмотря на и без того рекордную динамику. Показательно, что каждый год компания запускает больше аппаратов Starlink, чем когда-либо будет насчитывать конкурирующая сеть Amazon Leo.

- Реклама -

С начала реализации программы SpaceX запустила более 12 400 спутников Starlink, из которых почти 11 000 по-прежнему находятся в рабочем состоянии. Благодаря этому Starlink является крупнейшей спутниковой группировкой в истории.

Ранним утром 9 июля 2026 года компания установила сразу два собственных рекорда. Во-первых, она уже в 36-й раз отправила в космос ту же многоразовую первую ступень ракеты Falcon 9 (Booster 1067). Во-вторых, вывела на орбиту ещё 29 новых спутников, превзойдя прошлогодние темпы развёртывания этой орбитальной интернет-сети. Ракета стартовала с базы Космических сил США на мысе Канаверал в 5:25 утра по восточному времени США.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

До этого тот же ускоритель выполнил 35 орбитальных миссий. Среди них, в частности, CRS-22, Crew-3, Crew-4, Turksat 5B, Eutelsat Hotbird 13G, O3B mPOWER, Galileo L13, Koreasat-6A и 24 запуска Starlink.

После отделения первая ступень вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после старта и приводнилась на автономную морскую платформу «A Shortfall of Gravitas» в Атлантическом океане. Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжила вывод полезной нагрузки и развернула 29 спутников примерно через 63,5 минут после запуска. Именно такая схема превращает Falcon 9 в фактический орбитальный конвейер Starlink — быстрый повторный полёт ступеней, массовый вывод однотипных аппаратов и посадка ускорителей на морские платформы.

По некоторым данным, этот полёт стал уже 80-й миссией Falcon 9 в 2026 году. При этом около 80 % запусков ракеты в этом году были связаны с пополнением группировки Starlink.

На этом фоне конкурентный проект Amazon Leo выглядит крайне скромно. За 15 месяцев компания вывела на орбиту около 400 спутников при запланированной группировке из 3232 аппаратов. Нетрудно подсчитать, что при нынешних темпах SpaceX с помощью Falcon 9 способна ежегодно выводить в космос сеть сопоставимого масштаба.