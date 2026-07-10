Владелец lifecell Ксавье Ньель станет крупнейшим акционером Vodafone Group

Инвестиционная компания Vega, принадлежащая семье французского миллиардера Ксавье Ньеля, договорилась о приобретении 16,2 % акций Vodafone Group. Свою долю продает телекоммуникационная группа Emirates Telecommunications Group (e&) из ОАЭ. Сумма сделки составляет 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 5,1 млрд евро), а после её закрытия Vega станет крупнейшим акционером британского оператора. Об этом компания сообщила 10 июля.

Vega — это структура, полностью подконтрольная семейной группе Ньеля и созданная специально для осуществления поглощений. В рамках соглашения e& согласилась продать всю свою долю в британской компании. В свою очередь Vega подтвердила, что не планирует выкупать Vodafone целиком. Компания не будет делать предложения о поглощении всей структуры в соответствии с британским Кодексом о слияниях и поглощениях.

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Заключение сделки зависит от одобрения регулирующих органов, а также от согласия правительства Великобритании. Ожидается, что процесс завершится до конца 2026 года. Vega рассматривает эту инвестицию как долгосрочную и стратегическую.

Финансирование обеспечат лично Ксавье Ньель и неназванные финансовые учреждения. При этом в компании подчеркнули, что сделка не повлияет на долговую нагрузку других активов семьи Ньеля. Сам миллиардер назвал Vodafone привлекательной инвестицией благодаря сильным брендам, качественным активам и потенциалу роста в Европе и Африке. По его словам, Vega готова поддержать дальнейшее развитие оператора благодаря многолетнему опыту в телекоммуникационном секторе.

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Ньель уже несколько лет развивает свою телекоммуникационную империю в Европе. В частности, в Украине его инвестиционная компания NJJ Capital приобрела третьего по величине мобильного оператора lifecell. Впоследствии его объединили с провайдером фиксированного интернета и платного телевидения «Датагруп-Volia». Официально сделка была завершена 9 сентября 2024 года. Созданная в результате слияния структура получила название DVL Group (Datagroup — Volia — lifecell). Эта операция стала крупнейшей иностранной инвестицией в Украину за время полномасштабной войны. По данным Forbes Ukraine, её стоимость оценивалась в более чем $650 млн.

Вторым по величине мобильным оператором Украины остается «Vodafone Украина» (ЧАО «ВФ Украина»), уступающий лишь «Киевстару». Помимо фиксированной связи, оператор предоставляет услуги высокоскоростного интернета 4G. Его абонентская база по состоянию на 2026 год насчитывает около 15,4 млн пользователей. С 2019 года компания полностью принадлежит международному холдингу NEQSOL Holding, основателем которого является азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов. С британским офисом Vodafone Group украинский оператор сотрудничает в рамках стратегического партнерства. Оно охватывает франшизу бренда и совместные технологические и инфраструктурные проекты.