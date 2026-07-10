В «Google Фото» появился ИИ-видеоредактор Video Remix

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Google додала до «Фото» ШІ-функцію Video Remix

Google добавила в приложение «Google Фото» новую функцию Video Remix. Она позволяет быстро редактировать короткие видео — изменять освещение и заменять фон. Инструмент работает на базе искусственного интеллекта Gemini Omni.

Video Remix предлагает выбрать клип из библиотеки пользователя и применить к нему готовые шаблоны. Например, шаблон «поместить видео в теплицу» заменяет простой фон на более выразительный. Также доступна обработка видео в стиле акварели и других визуальных стилях.

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Помимо фона, эта функция изменяет и освещение. Пользователь может добавить «утренний свет» или «кинематографическое освещение», чтобы оживить тёмный кадр. По замыслу Google, Video Remix должен сделать отснятые моменты пригодными для публикации всего несколькими касаниями. Это касается и тех, кто не обладает профессиональными навыками монтажа или не имеет времени на длительное ручное редактирование.

Google Photos' New Video Remix is INSANE! 🤯

Найти новый инструмент можно на вкладке «Создать» — рядом с функциями Remix для изображений, «Фото в видео» и «Коллажи». Как отмечает TechCrunch, сначала доступ к Video Remix получат подписчики Google AI Plus, Pro и Ultra. Функция заработает в Аргентине, Бангладеш, Бразилии, Колумбии, Египте, Индии, Индонезии, Японии, Мексике, Пакистане, на Филиппинах, в Южной Корее, Турции и США.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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