SWEET.TV покажет обновленную «Фабрику звезд» с 4 сентября

Стриминговый сервис SWEET.TV возвращает музыкальное шоу «Фабрика звёзд» в новом цифровом формате. Показ начнётся 4 сентября с выпусков о кастинге, а далее новые эпизоды будут выходить каждую пятницу эксклюзивно на платформе. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе сервиса.

Авторы позиционируют обновленное шоу не как обычное шоу талантов, а как музыкальную платформу для молодых исполнителей. С участниками будут работать действующие режиссёры, стилисты и хореографы украинской индустрии. При этом основной акцент смещается на поиск артистов-самоучек — авторов, которые самостоятельно создают музыку и формируют собственное звучание.

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Відкриваємо дату ФАБРИКИ ЗІРОК на #sweettv

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Судить конкурсантов будет тройка профессионалов вместе с командой проекта. Главным наставником и судьей стал режиссёр и продюсер Алан Бадоев, известный своим сотрудничеством с Максом Барских. Вместе с ним участников будут отбирать музыкальный продюсер и владелица известного лейбла Ирина Горовая, а также продюсер и основатель музыкального лейбла Иван Клименко. Кроме того, в каждом выпуске к судьям присоединяется приглашенный гость, который будет меняться в зависимости от темы эпизода. Атмосферу шоу будут создавать ведущие Владимир Дантес и Даша Кубик.

Зрители смогут наблюдать за участниками, прошедшими отбор из тысяч заявок и офлайн-кастинг, а теперь претендующими на место в прямых эфирах. Именно этот этап, по замыслу авторов, превращает проект в современную музыкальную академию.

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Главное отличие нового поколения фабрикантов обозначил ведущий Владимир Дантес.

«Мне кажется, главное отличие — это свобода и уверенность. У нашего поколения, кроме телевидения, вообще не было возможностей заявить о себе. Сейчас же инструментов множество: помимо трансляции на SWEET.TV, проект одновременно продвигает тебя в TikTok, Instagram и на других платформах. Кроме того, нынешние участники гораздо опытнее в создании музыки, они сами продюсируют и пишут треки. Но стоит напомнить, что «Фабрика звёзд» — это конкурс не о вокале, а об артистизме», — отметил Дантес.

Ведущая проекта, блогерша Даша Кубик, подчеркнула, что цифровизация делает шоу более открытым и ближе к аудитории.

«Будьте собой и не пытайтесь играть чью-то роль. Современный зритель, особенно в цифровом пространстве, мгновенно чувствует фальшь. «Фабрика» предоставит каждому участнику колоссальную медийную поддержку и площадку для старта, но то, как вы ею воспользуетесь, зависит от вашей искренности», — сказала Кубик.

Прямые эфиры шоу «Фабрика звёзд» состоятся 17 и 24 сентября 2026 года, а билеты на них поступили в продажу 10 июля.