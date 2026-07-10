США одобрили запуск спутника-зеркала, который будет отражать солнечный свет на ночную Землю

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку калифорнийской компании Reflect Orbital на запуск и эксплуатацию экспериментального спутника Earendil-1 («Эарендил-1»), который будет отражать солнечный свет на ночную сторону Земли. Разрешение касается лишь одного демонстрационного аппарата, сама идея которого вызвала волну возмущения среди широкой общественности, пишет PCMag.

После выхода на орбиту «Эарендил-1», получивший эльфийское имя из литературной вселенной Толкина, развернет квадратный тонкопленочный отражатель из майлара размером 18 × 18 м и площадью 324 м². Поворачиваясь всем корпусом, аппарат будет направлять солнечные лучи на выбранный участок и создавать на поверхности планеты световое пятно диаметром около 5 км. По расчетам компании, освещенность будет достигать примерно 0,1 лк в течение пяти минут — величины, сопоставимой со светом полной Луны. Для телеметрии, управления и передачи данных FCC разрешила использовать диапазоны 401–402 МГц, 2025–2110 МГц, 2200–2290 МГц и 8450–8500 МГц.

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Конструкція супутника-дзеркала Earendil-1

Перед принятием решения FCC получила тысячи обращений от граждан с требованием не допустить запуск. Беспокойство понятно, ведь работа устройства неизбежно приведет к световому загрязнению неба. Это помешает работе наземных астрономических приборов и повлияет на экологию, нарушив естественный ход суточных биологических ритмов растений, насекомых и животных. В свое оправдание ведомство заявило, что отвечает исключительно за радиочастотный спектр и не уполномочено оценивать другие виды воздействия подобных систем на окружающую среду или общество. Более того, в постановлении предполагается, что круглосуточное освещение Земли способно принести пользу, которую общество пока не осознает.

Такую позицию Комиссия обосновала ссылкой на законодательство. Закон о связи определяет политику США как поощрение новых технологий и услуг для населения, а демонстрационный спутник Reflect Orbital, по мнению регулятора, является примером потенциально революционной технологии, поддержка которой отвечает общественным интересам.

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Что касается целей самого разработчика, то компания рассматривает орбитальные отражатели в качестве основы услуги «солнечный свет по запросу». Речь идет об освещении промышленных площадок, районов стихийных бедствий и поисково-спасательных операций, сельскохозяйственных угодий, а в перспективе — о продлении времени выработки электроэнергии наземными солнечными электростанциями после захода солнца. В ранее обнародованных планах Reflect Orbital заявила о запуске двух аппаратов в 2026 году, более тысячи — в 2028-м, более 5000 — к 2030-му и более 50 000 — к 2035 году, на что разрешения пока нет.

Кількість супутників-дзеркал, яку планує запустити компанія Reflect Orbital

Проект вызвал резкую критику со стороны астрономов и организаций, выступающих за защиту тёмного неба. По результатам моделирования Европейской южной обсерватории, будущий полноразмерный спутник при наблюдении из освещенной зоны может выглядеть в четыре раза ярче полной Луны, а даже с лучом, направленным в другое место, будет сиять примерно как Венера. Группа из 50 000 отражателей способна повысить общую яркость ночного неба в три-четыре раза. Специалисты также опасаются ослепления телескопов, нарушения суточных ритмов людей и животных, ослепительных бликов и роста риска столкновений в космосе.

В свою очередь, Reflect Orbital обещает исключать районы обсерваторий и экологически уязвимые зоны из области освещения, заранее публиковать траектории и, при необходимости, быстро прекращать освещение путем поворота спутника. Однако эффективность этих мер ещё предстоит проверить в реальных условиях. Собственно, ряд вопросов будет прояснен уже к концу этого года после вывода на орбиту первого аппарата.